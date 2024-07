Lange Funkstille: Kylie Jenner und Timothée wieder vereint

Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) wurden nach monatelanger Funkstille wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Vor wenigen Tagen besuchten die Kosmetikunternehmerin und der Dune-Darsteller zusammen das TCL Chinese Theatre in Hollywood, was ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit Monaten markiert. Beide Stars waren lässig gekleidet: Auf den Paparazzibildern, die E! News vorliegen, trägt Kylie ein weißes Top, eine schwarze Hose und eine Baseballcap, während Timothée ein schwarzes Langarmshirt mit passenden Cargo-Shorts und Nike-Sneakers kombiniert. Beide verbargen ihre Gesichter hinter schwarzen Masken.

In einem Interview im März äußerte sich Kylie zu Spekulationen, dass Timothée ihren neuen, zurückhaltenderen Stil beeinflusst haben könnte. Sie betonte jedoch, dass sie ihre Beziehung privat halten möchte. "Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe", sagte sie der New York Times und fügte hinzu: "Ich möchte einfach nicht über persönliche Dinge sprechen." Die Beziehung der beiden Stars bleibt somit ein Rätsel, auch wenn ihre seltenen öffentlichen Auftritte die Neugier der Fans weiter anheizen.

Die Romanze der beiden begann im April 2023, kurz nachdem Kylie sich von Travis Scott (33) getrennt hatte, mit dem sie die Kinder Stormi (6) und Aire (2) hat. Gerüchte um eine Beziehung mit Timothée wurden für Fans inoffiziell bestätigt, als das Paar im September auf Beyoncés (42) Geburtstagskonzert in Los Angeles turtelnd gesichtet wurde. Obwohl sie noch keinen gemeinsamen Auftritt auf einem roten Teppich hingelegt haben, zeigten sie ihre Zuneigung öffentlich bei den Golden Globes 2024, wo sie sich am Tisch küssten, während TV-Kameras liefen.

Doch zwischen den beiden schien es zuletzt zu kriseln. Einem Insider zufolge hatte Timothée in den vergangenen Wochen Schwierigkeiten, Zeit für Kylie zu finden, da er mit seinen Dreharbeiten für das anstehende Biopic über Bob Dylan (83) beschäftigt war. "Seine Karriere nimmt gerade einen riesigen Schwung und fordert seinen vollen Einsatz", erklärte die Quelle gegenüber der Daily Mail. Trotz dieser Herausforderungen plante der Schauspieler intensiv Kylies Geburtstag und hielt engen Kontakt zu ihren Schwestern, um eine unvergessliche Feier zu organisieren.

Unterdessen scheint Kylie ebenfalls bemüht, die Beziehung trotz der beruflichen Belastungen zu bewahren. "Sie hat versucht, so viel Verständnis wie möglich für Timothées vollen Terminkalender aufzubringen", teilte ein anderer Insider mit. Allerdings gab es aus ihrem Umfeld auch besorgte Stimmen, die meinten, Timothée würde sich vielleicht nicht mehr so stark für die Beziehung interessieren. Der Kardashian-Clan – bekannt dafür, einander zu unterstützen – gab Kylie Ratschläge, wie sie mit der Situation umgehen könnte.

Getty Images Kylie Jenner im Mai 2024

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

