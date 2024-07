Nebenberuf TV-Star: Was macht Rafi Rachek hauptberuflich?

Die Formate Die Bachelorette und Bachelor in Paradise machten Rafi Rachek (34) bekannt. Das heißt aber noch lange nicht, dass er hauptberuflich Reality-TV-Star ist – stattdessen rettet er nämlich Leben! "Ich arbeite jetzt als Rettungssanitäter in Duisburg und bin seit Februar bei den Johannitern. Die dreimonatige Ausbildung habe ich letztes Jahr im Oktober beendet", offenbart er gegenüber Bild. Dabei sei es vor allem eine Sache, die er an seinem Beruf liebe: "Ich habe eine Struktur in meinem Alltag, ich mache einen Job, der sehr wichtig ist, der körperlich und psychisch aber auch hart ist."

Und woher kam seine Entscheidung, die Ausbildung zu machen? "Ich wollte mir ein zweites Standbein aufbauen und etwas machen, was mit Gesundheit zu tun hat, was Spaß macht, aber auch spannend ist", verrät Rafi. Vor allem gebe es dem 34-Jährigen Sicherheit. "Den Job habe ich fest in der Tasche und den kann mir keiner wegnehmen", führt er weiter aus. Seinem Partner Sam Dylan (33) scheint die Tatsache, einen Sanitäter zu Hause zu haben, auch zu gefallen. "Ich habe immer jemanden da, wenn etwas passiert. Wenn ich ohnmächtig werde, dann habe ich direkt jemanden, der Mund-zu-Mund-Beatmung macht", erklärt dieser.

Eine Sache gibt es jedoch, die Rafi an seiner jetzigen Situation stört. Da er aufgrund seines Berufs an Düsseldorf gebunden ist und Sam in Köln wohnt, müssen die beiden ständig hin- und herfahren. Aber wer weiß, vielleicht kann er sich ja in naher Zukunft versetzen lassen, um bei seinem Liebsten zu sein? Dass ihre aktuelle Wohnsituation schwierig ist, gestand das Paar nämlich bereits in einem exklusiven Interview mit Promiflash. Dort verrieten die diesjährigen Sommerhaus-Kandidaten auch, was es benötigt, damit sie zusammenziehen können. "Jeder braucht sein eigenes Zimmer, weil Rafi dreht ja durch, der ist ja so ein Ordnungsfanatiker", erläuterte Sam und fügte hinzu: "Da hat es in der Vergangenheit schon gekracht. In der neuen Wohnung muss wesentlich mehr Platz sein."

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, März 2023

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

