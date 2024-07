Prinzessin Anne meldet sich erstmals nach Klinikaufenthalt

Prinzessin Anne (73) meldet sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt erstmals zu Wort. Eigentlich sollte die Schwester von König Charles (75) an einer Gedenkfeier in Kanada anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Newfoundland National War Memorial teilnehmen – aufgrund der Verletzungen, die sie sich kürzlich zuzog, muss sie sich jedoch derzeit in ihrem Haus in Gatcombe Park erholen. Wie Hello! berichtet, lässt sie daher nun über den kanadischen Generalgouverneur eine Botschaft vermitteln: "Ich bedaure zutiefst, dass ich heute nicht bei Ihnen sein kann, wenn Sie den mutigen Anstrengungen und Opfern der Mitglieder des Neufundland-Regiments gedenken, die am ersten Tag der Somme in die Schlacht zogen."

Außerdem lässt Anne verlauten, dass sie sich gerne daran erinnere, wie sie 2016 zum 99. Gedenktag der Schlacht von Beaumont Hamel vor Ort gewesen war. "Ich bin zutiefst betrübt, dass ich nicht in der Lage bin, mich Ihnen erneut anzuschließen, und ich sende Ihnen meine besten Wünsche für diesen besonderen Tag", heißt es abschließend. Eine Stellungnahme zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand oder wie es zu ihren Verletzungen kam, gibt es aber nicht.

Die Nachricht, dass sich die 73-Jährige in einer Klinik befand, verkündete der Buckingham Palace vergangenen Montag in einem Statement: "Die königliche Prinzessin hat nach einem Vorfall auf dem Gatcombe Park Anwesen gestern Abend leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten." Zwar gab der Palast keine näheren Details bekannt, laut The Telegraph soll ihr medizinisches Team jedoch erklärt haben, dass ihre Verletzungen durch einen Aufprall mit dem Kopf oder den Beinen eines Pferdes in Verbindung stehen.

Getty Images Prinzessin Anne, Royal

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

