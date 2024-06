"Leichte Verletzungen": Prinzessin Anne ist im Krankenhaus!

Erneut schlechte Neuigkeiten vom britischen Königshaus. Während König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (42) gerade gegen den Krebs kämpfen, bereitet nun auch die Schwester des Monarchen der Royal-Family Sorgen: Prinzessin Anne (73) wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Das teilt der Buckingham Palace in einem Statement mit: "Die königliche Prinzessin hat nach einem Vorfall auf dem Gatcombe Park Anwesen gestern Abend leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten." Derzeit befindet sich die Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) noch in Behandlung.

Weiter heißt es in dem offiziellen Schreiben: "Ihre Königliche Hoheit bleibt vorsichtshalber zur Beobachtung im Southmead Hospital in Bristol und wird voraussichtlich schnell und vollständig genesen. Der König wird auf dem Laufenden gehalten und schließt sich der gesamten königlichen Familie an, indem er der Prinzessin seine besten Wünsche für eine baldige Genesung übermittelt." Weitere Details zu dem Unfall sind bis jetzt noch nicht bekannt.

Zuletzt wurde Prinzessin Anne am vergangenen Donnerstag in der Öffentlichkeit gesichtet: Die 73-Jährige besuchte munter das Royal-Ascot-Pferderennen, bei dem auch andere Royals wie Königin Camilla (76) oder auch Prinzessin Eugenie (34) anwesend waren.

Prinzessin Anne im Dezember 2023

König Charles und Prinzessin Anne im September 2022

