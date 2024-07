Sarah Ferguson gedenkt Prinzessin Diana zum 63. Geburtstag

Heute wäre Prinzessin Diana (✝36) 63 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Geburtstages gedenkt Sarah Ferguson (64) der verstorbenen Mutter von Prinz Harry (39) und Prinz William (42) mit einem rührenden Beitrag auf Instagram. Unter ein gemeinsames Foto aus dem Jahr 1990, auf dem die beiden royalen Damen Seite an Seite auf dem Balkon des Buckingham-Palasts stehen, schreibt Sarah: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine liebe Freundin Diana. Du warst eine Säule des Lichts und der Liebe. Welch ein Vermächtnis du hinterlassen hast." Diesen Worten fügt sie weitere emotionale Zeilen an: "Ich werde mich immer an unser Lachen erinnern und an den freundlichen, gütigen Geist, den ich in dir gefunden habe. Ich bin sicher, dass du immer über uns wachst."

Sarah und Diana hatte eine enge Freundschaft verbunden. Durch Dianas Ehe mit König Charles (75) und Sarahs Ehe mit seinem Bruder Andrew (64) wurden die beiden zu royalen Schwägerinnen. Doch bereits vor dieser Zeit seien sie sehr enge Freundinnen gewesen. "Wir waren beste Freundinnen als sie 14 und ich 15 Jahre alt war", verriet die Autorin einst in einem People-Interview. Wie die Mutter von Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34) gegenüber dem Newsportal ausplauderte, war es sogar Diana, die Sarah und Andrew damals bekannt gemacht hatte.

Im Jahr 1997 verstarb Diana auf tragische Art und Weise bei einem Autounfall. Mit ihrem Tod erschütterte die Königin der Herzen nicht nur ganz Großbritannien, sondern vor allem ihre beiden Söhne William und Harry. Als ihre Mutter ums Leben kam, waren die beiden Royals gerade einmal 15 und zwölf Jahre alt. Harry, der jüngere Bruder, sprach seither immer wieder öffentlich über den schmerzlichen Verlust seiner Mutter – so auch vor wenigen Tagen in einem Video auf YouTube.

Sarah Ferguson und Prinzessin Diana bei einem Polospiel, Juni 1982

Getty Images Prinzessin Diana, 1983

