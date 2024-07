40. Date-Jubiläum: Jamie Lee Curtis widmet Mann süße Zeilen

Ein ganz besonderer Tag für Jamie Lee Curtis (65) und ihren Ehemann Christopher Guest (76): Vor genau 40 Jahren sind die Schauspielerin und der Regisseur auf ihr erstes Date gegangen. Auf Instagram erinnert sich die "Freaky Friday"-Darstellerin zurück. "Heute vor 40 Jahren hatte ich mein erstes Date mit Christopher. Fünf Monate später heirateten wir und begannen, uns ein Leben aufzubauen", schreibt sie und teilt dazu ein Foto von sich und ihrem Liebsten in jüngeren Jahren. Der Jahrestag macht sie offenbar sehr rührselig. Emotional schließt sie ab: "Eine zufällige Begegnung. Das Leben hängt am seidenen Faden. Kinder wachsen."

Jamie und Christopher sind auch nach 40 Jahren so verliebt wie eh und je. Das zeigten sie auch bei den Oscars 2023, wo die 65-Jährige für ihre Rolle in "Everything, Everywhere All at Once" als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Eigentlich zeigen sie und ihr Mann sich nur selten zusammen auf Events, doch hier strahlten sie zusammen auf dem roten Teppich. Lange gefeiert haben die zwei anschließend aber nicht – kurz nach Ende der Preisverleihung huschten sie nach Hause zu ihrem Hund. "Die beste Begrüßung kam letzte Nacht von meinem wunderschönen Welpen Runi, dem die Statue, die ich in der Hand hielt, wirklich scheißegal war", berichtete der Filmstar auf Instagram.

Die Liebesgeschichte des Ehepaars nahm 1984 ihren Lauf, als Jamie Christopher in einem Magazin gesehen hatte. "Ich schlug eine Ausgabe des Rolling Stone auf, sah Christopher Guest in einer Spinal-Tap-Geschichte und sagte: 'Den Kerl werde ich heiraten'", erklärte sie in einem Essay für People. Sechs Monate später gaben sie sich das Jawort. Sie adoptierten zwei Töchter: Annie und Ruby. Letztere gab 2022 ihr Debüt als Trans-Frau auf dem roten Teppich einer Filmpremiere ihrer Mutter Jamie, die stolzer nicht sein konnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruby Guest, Christopher Guest, Jamie Lee Curtis und Annie Guest

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis mit ihren Töchtern auf der "Halloween Ends"-Premiere

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Jamies Worten? Total süß! Man merkt, wie sehr sie ihren Mann liebt. Na ja. Etwas zu kitschig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de