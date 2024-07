Cristiano Ronaldo bestätigt: Diese EM ist seine letzte!

Diese Europameisterschaft in Deutschland wird Cristiano Ronaldos (39) letzte sein! Das bestätigt der Fußballer nun im Gespräch mit der portugiesischen Sportzeitung "O Jogo": "Es ist zweifellos meine letzte Europameisterschaft." Dieser Tatsache blickt der Sportler aber gelassen entgegen. "Ich bin deswegen nicht emotional. Mich bewegt all das, was Fußball bedeutet – die Begeisterung für das Spiel, die Begeisterung für meine Fans, meine Familie, die Zuneigung der Menschen zu mir", erklärt Cristiano. Bei der nächsten EM, die von England, Wales, Schottland, Nordirland und Irland 2028 ausgerichtet wird, wäre der fünffache Vater 43 Jahre alt.

Am Montagabend – beim Spiel gegen Slowenien – verlor der Portugiese nach einem verschossenen Elfmeter die Fassung. Das Spiel ging in die Verlängerung und in der Nachspielzeit gab der Unparteiische dann einen Elfmeter zugunsten Portugals. Doch der slowenische Torwart Jan Oblak hielt den Schuss von Cristiano. Dieser brach daraufhin in Tränen aus. "Es gibt Augenblicke, die man nicht erklären kann, wo die Leidenschaft einfach durchgeht. Ich habe es erst nicht geschafft und den Elfmeter verschossen. [...] Das passiert mir selten. Deshalb habe ich auch weinen müssen", äußerte sich der 39-Jährige nach dem Spiel zu dem emotionalen Ausbruch. Das anschließende Elfmeterschießen konnte Portugal jedoch für sich entscheiden und steht somit im Viertelfinale der Europameisterschaft.

Die EM in Deutschland war nicht nur wegen des Elfmeter-Dramas bisher sehr turbulent für den Kicker: Nach einem Spiel in der Gruppenphase kam es beinahe zu einem Unglück: Beim Weg in die Kabine stürzte sich ein Fan mit ausgestreckten Beinen von der Tribüne – dabei verfehlte er nur knapp Cristianos Gesicht. Sicherheitskräfte konnten die Situation gerade noch so entschärfen. Das schockierende Video kursiert derzeit in den sozialen Netzwerken und liegt unter anderem The Sun vor.

Getty Images Cristiano Ronaldo bei der Fußball-EM 2024

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballprofi

