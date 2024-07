Cristiano Ronaldo weint nach verschossenem Elfmeter bei EM!

Das Achtelfinale der diesjährigen Fußball-EM war für Cristiano Ronaldo (39) eine Achterbahn der Gefühle. Der Profifußballer und die portugiesische Nationalelf hatten Schwierigkeiten, gegen ihren unerwartet starken Gegner Slowenien anzukommen: In der Nachspielzeit stand es noch immer 0:0. Doch plötzlich sah es so aus, als könnten die Portugiesen den Gewinnertreffer landen: Die Mannschaft bekommt einen Elfmeter zugesprochen – den der slowenische Torwart aber hält! Statt großer Jubelrufe aus den Rängen bekommen die Zuschauer nur die Tränen vom Torschützen Cristiano zu sehen. "Es gibt Augenblicke, die man nicht erklären kann, wo die Leidenschaft einfach durchgeht. Ich habe es erst nicht geschafft und den Elfmeter verschossen. [...] Das passiert mir selten. Deshalb habe ich auch weinen müssen", erklärte der Fußballer im Fernsehinterview nach dem Spiel.

Die Trauer hielt jedoch nicht lange an: Nach torlosen 90 Minuten plus Nachspielzeit ging es für die beiden Mannschaften ins Elfmeterschießen. Während Cristiano sein Tränendrama durch einen astreinen Treffer ins gegnerische Tor überwindet, wird noch ein ganz anderer Spieler der Portugiesen zum Held des Abends – Torwart Diogo Costa. Alle drei Elfmeterstöße werden von ihm gehalten. Damit rettet er die portugiesische Fußballnationalmannschaft nicht nur ins Viertelfinale, sondern stellt gleichzeitig auch einen EM-Rekord auf! "Ich bin sehr, sehr glücklich, der Mannschaft so helfen zu können. [...] Für mich ist das eine zusätzliche Motivation, am Ende das Beste herauszuholen – für meine Familie, für meine Freunde, für die Fans", erklärte Diogo voller Stolz im Interview.

Nach dieser überragenden Leistung des portugiesischen Torwarts darf sich die Mannschaft über den Einzug ins Viertelfinale freuen. Das nächste K.-o.-Runden-Spiel wird am 5. Juli gegen Frankreich stattfinden. Falls die Portugiesen ihren Gegner bezwingen können, würden sie im Halbfinale entweder auf Deutschland oder Spanien treffen. Die beiden Nationen kicken am selben Tag ebenfalls um das Ticket ins Halbfinale.

