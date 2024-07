Eva Longoria hätte fast die Spice-Girls-Reunion gesprengt!

Zum 50. Geburtstag von Victoria Beckham (50) feierte das ehemalige Spice Girl eine gigantische Party mit all ihren Liebsten. Unter ihren Freunden wimmelten an dem Abend aber auch jede Menge Promis – so wie etwa Eva Longoria (49). Wie die Schauspielerin jetzt zu Gast bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen " verrät, war sie auch dabei, als die fünf Mitglieder von Victorias alter Band überraschend zusammen auf die Bühne stiegen. Wie sie erzählt, stand sie sogar direkt neben ihnen und sang nach Herzenslust ihre Lieder mit – bis David Beckham (49) sie von der Bühne holte. "Die haben alle gesagt 'Eva, könntest du dich woanders hinbewegen? Wir wollen ein Foto von den fünf machen!' David meinte irgendwann 'Runter von der Bühne!'", erinnert sie sich.

David teilte von dem Abend sogar ein Video, das die Girlband-Mitglieder bei ihrer spontanen Performance zeigt. Die Aufnahmen entfachten bei den Fans der Band die Hoffnung, dass es vielleicht bald ein echtes Comeback geben könnte. Doch so schnell wie dieser Gedanke aufkam, wurde er auch wieder vernichtet: Denn vor wenigen Tagen gab David ein Interview mit Variety, in dem er verriet: "Es wird nicht passieren. Victoria war unglaublich froh, die Mädels zu sehen, da sie ein so großer Teil ihres Lebens waren. Aber mittlerweile haben sie alle ihre eigene Sache am Laufen."

Eva und Victoria sind schon sehr lange befreundet. Die beiden Frauen lernten sich kennen, als die Beckhams für Davids Fußballkarriere nach Los Angeles gezogen sind. Seitdem stehen sie sich so nahe, dass sie sich sogar gegenseitig Erziehungstipps für ihre Kinder geben. Vic war auch bei Evas dritter Hochzeit dabei und wählte die gebürtige Texanerin als eine der Patentanten für ihre Kinder.

