Feiern Amira Pocher und Christian Düren heute Pärchendebüt?

Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) wollen ihre Liebe wohl nicht weiter verstecken! Nachdem sich die Moderatorin und Comedian Oliver Pocher (46) nach insgesamt vier Jahren Ehe getrennt hatten, wurden immer wieder Gerüchte um eine neue Liebe in Amiras Leben laut. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite handele es sich um "taff"-Moderator Christian Düren. Bisher hielten sie sich in Bezug auf ihre vermeintliche Romanze bedeckt – doch das soll laut Bild heute ein Ende haben! Nach Informationen des Newsblattes planen Amira und Christian bei der Modenschau von Designer Marc Cain im Rahmen der Berliner Fashion Week gemeinsam aufzuschlagen – und wollen wohl damit ihre Beziehung endlich offiziell machen!

Wie das Newsportal weiter verrät, seien die beiden zwar getrennt zur Fashion Week angereist, haben jedoch gemeinsam in einem romantischen Hotel in Potsdam eingecheckt, bevor sie sich auf den Weg zu ihrem angeblichen Pärchendebüt machen wollen. In der aktuellen Podcastfolge "Liebes Leben" deutete Amira ebenfalls an, dass auf die Fans eine süße Überraschung zukommen wird: "Heute Dienstag, wenn ihr den Podcast hört, wird was Schönes passieren." Ob sie damit etwa den ersten öffentlichen Auftritt mit ihrem Liebsten andeutet?

Amira und Christian kennen sich durch ihren Beruf schon seit mehreren Jahren. Nach Amiras Ehe-Aus mit Olli hat es dann anscheinend zwischen den beiden gefunkt. Anfang dieses Jahres tauchten Turtelfotos der beiden Moderatoren aus Kapstadt auf. Ob die beiden tatsächlich in einer Beziehung sind, hat Amira bisher nicht bestätigt. Nur so viel verriet sie bisher in ihrem Podcast: "Es ist sicher kein kurzer Urlaubsflirt, das kann ich schon mal sagen."

