Inkognito: Louis Tomlinson fällt unter Fußball-Fans kaum auf

Fast hätten die Fans Louis Tomlinson (32) kaum erkannt! Das ehemalige One Direction-Mitglied tauchte am vergangenen Sonntag plötzlich im Getümmel des diesjährigen Glastonbury-Festivals auf und schaute gemeinsam mit unzähligen Besuchern das EM-Spiel England gegen die Slowakei. Wie auf Schnappschüssen, die The Sun vorliegen, zu sehen ist, hat sich der "Kill My Mind"-Interpret für einen unauffälligen Auftritt kleidungstechnisch der Masse angepasst. Er trägt eine blaue Regenjacke mit dem britischen Mannschaftswappen, eine Kappe und eine dunkle Sonnenbrille, mit der er seine Augen versteckt. Alle gemeinsam sitzen sie vor dem Fernseher und fiebern beim Verlauf des Fußballspiels mit.

Wie The Sun herausgefunden haben will, soll das Stimmwunder höchstpersönlich dafür verantwortlich gewesen sein, dass auf dem Festival Fußball geschaut werden konnte. Er habe sich das Achtelfinale nicht entgehen lassen und packte vorsichtshalber sogar gleich zwei Bildschirme ein. "Das ist der zweite Bildschirm, den ich gekauft habe. Der erste ist kaputtgegangen [...] Es war spannend, aber es war großartig", habe er nach dem Schlusspfiff des Matches gesagt. Außerdem freue er sich über den Sieg seiner Mannschaft sehr, denn andernfalls hätte es eine ganz andere Atmosphäre auf dem Festival gegeben.

Wer hätte vermutet, dass Louis seinen Alltag so herrlich normal verbringt – immerhin ist der 32-Jährige durch seine erfolgreiche Karriere als früherer Boyband-Star steinreich. Wie Just Jared berichtete, habe er schätzungsweise rund 65,5 Millionen Euro auf seinem Bankkonto. Damit teilt er sich im Ranking der One-Direction-Stars Platz drei mit seinen Co-Stars Niall Horan (30) und Liam Payne (30). Harry Styles (30) und Zayn Malik (31) sind allerdings noch etwas vermögender. Der "As It Was"-Interpret soll um die 112 Millionen Euro und der Ex-Freund von Gigi Hadid (29) um die 70 Millionen Euro besitzen.

Mit der Gründung von One Direction im Jahr 2010 wurde Louis berühmt. Doch nach nur fünf gemeinsamen sehr erfolgreichen Jahren löste sich die Gruppe auf – die Musiker bestreiten ihre Karrieren seither als Solokünstler. Die Auflösung war für den Briten damals nicht leicht. "Als mit One Direction Schluss war, habe ich mich geschämt. Ich war völlig fertig", erinnerte er sich im Interview mit The Times. Mittlerweile sei das aber überwunden: "Ich denke, weil es sich wie ein weiterer Verlust angefühlt hat. Aber jetzt verstehe ich alles besser und ich bin nicht mehr so wütend."

Im Mai 2023 feierte die Band eine Art Reunion. Wie The Sun berichtete, hatten sich Louis, Liam und Niall noch einmal zusammengetan und gemeinsam an einem neuen Song für das Album von Liam gearbeitet. "Gemeinsam im Studio zu sein, fühlte sich vertraut an, also stürzten sie sich alle auf einen Track", erklärte ein Insider die Situation damals. Die Fans hatten immer auf eine Zusammenkunft der einstigen Mitglieder gehofft – sie wurden allerdings nicht vollends beglückt: Harry und Zayn fehlten.

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Getty Images One Direction, November 2010

Getty Images Niall Horan, Liam Payne und Louis Tomlinson, One-Direction-Stars

Getty Images Harry Styles, 2023

