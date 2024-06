Sophie Turner und Peregrine genießen Zweisamkeit auf Capri

Sophie Turner (28) und Peregrine Pearson lassen es sich bei einer romantischen Auszeit auf Capri richtig gut gehen! Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden, wie sie lässig durch die Straßen der italienischen Insel spazieren. Sophie trägt dabei einen einfachen marineblauen Pullover und eine gerade geschnittene Jeans, während ihre neue Flamme ein schwarzes Basic-Shirt zu einer weißen Stoffhose kombiniert. Besonders auffällig ist dabei ein großer Goldring, den die X-Men-Darstellerin am Ringfinger ihrer linken Hand trägt – ob das wohl ein Hinweis auf eine Verlobung sein könnte? In der Vergangenheit wurde die Schauspielerin wohl schon häufiger mit Ringen an ihrem vermeintlichen Verlobungsfinger gesehen. Ein klares Indiz ist der goldene Klunker daher jedenfalls nicht.

Offenbar ist das mutmaßliche Paar auf einem Shoppingtrip unterwegs, denn Sophie trägt eine Einkaufstasche des italienischen Luxuslabels Russo Capri mit sich. Während sich die Game of Thrones-Darstellerin entspannt eine Zigarette aus ihrer Louis-Vuitton-Tasche fischt, schlendert Peregrine mit einem Gläschen Weißwein neben ihr her. Schon seit mehreren Monaten werden die beiden immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Zuletzt zeigten sie sich Anfang März turtelnd in Paris – der Stadt der Liebe. Ob sie eine Beziehung führen, haben bisher jedoch weder Sophie noch ihr neuer Lover offiziell bestätigt.

In Sachen Liebe scheint es bei der 28-Jährigen aktuell super zu laufen. Bei ihrem Ex-Mann Joe Jonas (34) sieht das Ganze hingegen nicht so gut aus: Nachdem er erst vor zwei Monaten seine Romanze mit Stormi Bree Henley (33) bestätigt hat, ist bei den beiden jetzt schon wieder alles aus. Nach knappen sechs Monaten gehen der Jonas Brother und die Schauspielerin wieder getrennte Wege.

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

