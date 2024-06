Rückkehr-Verbot für Harry? Prinz William will Ton angeben

Prinz William (42) hat im britischen Königshaus das Kommando – das scheint er nun zumindest beweisen zu wollen. "Prinz Philip (✝99) hat die Familie mit einer Eisenstange regiert, und als er starb, hat man gesehen, dass die Disziplin zusammenbrach. Jetzt hat William das Sagen, wenn es um die Disziplin in der Familie geht", erklärt ein Insider laut OK! Magazine. Seine erste Amtshandlung als neuer Tonangeber soll ein "absolutes Verbot" bezüglich Prinz Harry (39) und einer möglichen Rückkehr in den Schoß der Familie sein. Er soll ein Auftauen der Beziehung zu seinem kleinen Bruder konsequent ausgeschlossen haben.

Versucht William sich langsam, aber sicher als Oberhaupt des Königshauses zu etablieren? Derzeit übernimmt er jede Menge Aufgaben, die sonst wohl seinem Vater König Charles (75) zufallen würden. So begrüßte er in dieser Woche den japanischen Kaiser Naruhito (64) und die Kaiserin Masako, die sich auf Staatsbesuch im Vereinigten Königreich befinden. Der krebskranke König gesellte sich erst später zu seinen Gästen aus Tokio.

Neben seinen Verpflichtungen als Thronfolger darf jedoch auch der Spaß für William nicht zu kurz kommen – daher besuchte er kürzlich mit seinen Kids Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) das Konzert von Taylor Swift (34) in London! Völlig außer Rand und Band schwang der Familienvater auf seinem Logenplatz die Hüften und posierte später noch für ein Selfie mit der Popsängerin. "Er war der coolste Kerl überhaupt", schwärmte auch Taylors Freund Travis Kelce (34) in seinem Podcast "New Heights" von dem Treffen mit dem Royal.

Getty Images Prinz William, Sohn von König Charles

Getty Images Prinz William mit Japans Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako

Was denkt ihr darüber, dass William die Rückkehr seines Bruders Harry so konsequent verhindern soll?



