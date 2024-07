Wie ernst ist es zwischen Taylor Swift und Travis wirklich?

Seit fast einem Jahr gehen Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) nun schon gemeinsam durchs Leben. Dabei könnte es zwischen dem Paar wohl kaum besser laufen. "Sie sind wirklich sehr, sehr glücklich miteinander", erklärt ein Insider gegenüber People. Die Beziehung soll der Sängerin und dem Footballer sehr wichtig sein. "Sie nehmen sich sehr ernst und die Beziehung fühlt sich für beide anders an", will die Quelle wissen. "Sie haben so viel Spaß zusammen, und es funktioniert einfach. Für ihre Freunde ist es lustig, denn zuerst haben sich alle gefragt, was sie gemeinsam haben, aber man merkt, wie ähnlich sie sich sind. Sie tragen beide ihr Herz auf der Zunge und sind bei allem, was sie tun, mit ganzem Herzen dabei, egal ob es sich um Karriere, Familie oder Freunde handelt", fährt der Informant fort.

Auch ihre Fernbeziehung scheint dem Paar nichts anhaben zu können. Taylor befindet sich bis zum Ende des Jahres auf großer Welttournee, während Travis aufgrund seiner NFL-Karriere überwiegend in den USA sein muss. Um ihre Liebe nicht zu vernachlässigen, sollen die beiden einen ausgeklügelten Plan erstellt haben. "Er macht romantische Gesten, um zu zeigen, dass er an sie denkt, wenn sie getrennt sind. Sie wird versuchen, so viele Spiele wie möglich zu besuchen", erklärt der Insider.

Ob das Paar auch bald den nächsten Schritt wagen wird? Bereits seit einigen Monaten kursieren die Gerüchte um eine mögliche Eheschließung zwischen den beiden. Die ständige Fragerei danach soll Taylor jedoch gehörig auf die Nerven gehen. Deshalb soll die Musikerin ihren Freunden und Familienmitgliedern verboten haben, das Thema anzusprechen. "Sie hat ihnen befohlen, es nicht mehr zu erwähnen. Das Thema Hochzeit ist tabu, denn die ständigen Fragen helfen überhaupt nicht", verriet ein Insider gegenüber The Things.

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

