Kurz vor Viertelfinale gegen Spanien: DFB-Elf optimistisch?

Am Freitag wird es ernst! Die deutsche Nationalmannschaft muss sich im Viertelfinale der diesjährigen Fußball-EM gegen die spanische Elf von Luis de la Fuente durchsetzen. Wie Bild berichtet, beantwortet Toni Kroos (34) kurz vor dem Spiel im Rahmen einer Pressekonferenz einige Fragen zur aktuellen Gefühlslage der DFB-Elf. "Vor dem Turnier gab es viele Zweifel. Ein gewisses Minimalziel haben wir erreicht. Unabhängig davon, wie es weitergeht, wird man im Nachgang nicht mehr von einer Katastrophe sprechen", erklärt der Profikicker und stellt klar: "Trotzdem haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Turnier zu gewinnen. Wir wollten genau hierhin. Der eigene Antrieb ist aber noch deutlich weiterzukommen."

Spanien bezwang Georgien im Achtelfinale und ist als Gegner nicht zu unterschätzen. Toni jedenfalls blickt der Partie am kommenden Freitag hoffnungsvoll entgegen: "Das ist der zweitgrößte Titel, den du mit der Nationalelf gewinnen kannst. Deshalb hat das eine sehr große Bedeutung. Hätte ich nicht daran geglaubt, wäre ich auch nicht ins DFB-Team zurückgekehrt." Für ihn ist diese Europameisterschaft die letzte Gelegenheit, sein Können als Fußballer unter Beweis zu stellen. Toni kündigte vor Kurzem sein baldiges Karriereende an – somit könnte jedes Spiel sein letztes sein. Er gehe jedoch nicht davon aus, dass dies schon am Freitag der Fall sein wird. "Das wäre ein sensationelles Ende. Ich habe das als Ziel", unterstreicht er seinen Siegeswillen. Er habe auch schon Pläne für die freie Zeit nach seiner Karriere als Profisportler geschmiedet. Er wolle sich auf seine Kinder fokussieren und eine Fußballakademie für Nachwuchsspieler in Madrid eröffnen.

Die Zeit zwischen den Spielen verbringt das deutsche Team in ihrem EM-Basecamp in Herzogenaurach. Vor dem Achtelfinale gab es dort ganz besonderen Besuch für Toni: Seine Frau Jessica reiste mit ihren drei gemeinsamen Kindern Leon, Amelie und Fin aus Madrid an. Für den Fall, dass Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien gewinnt, soll laut Bild derartiger Besuch für die Fußballer jedoch nicht mehr gestattet sein. DFB-Trainer Julian Nagelsmann wolle Ablenkungen reduzieren und die stark begrenzte Zeit bis zum Halbfinale lieber für Trainingseinheiten nutzen.

Toni Kroos, Fußballspieler

Toni Kroos und Thomas Müller nach dem Match Deutschland gegen Schottland bei der EM 2024

