"Nervt": So findet Luisa Früh Max Bornmanns neue Beziehung

Vor wenigen Stunden bestätigten Melina Hoch und Max Bornmann in einem niedlichen Clip ihre Beziehung. Die süßen Liebes-News machten schnell die Runde und gingen auch nicht an seiner Ex Luisa Früh vorbei. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Könnt ihr bitte aufhören, mir das Reel zu schicken oder mich zu markieren? Es könnte mich tatsächlich nicht weniger interessieren und es nervt, danke." Scheint so, als würde Luisa das Liebesglück ihres Verflossenen eher kaltlassen.

Nach wochenlangen Spekulationen standen Melina und Max vor wenigen Stunden endlich öffentlich zu ihren Gefühlen füreinander. In dem Video zeigen sich die Turteltauben unter anderem im Urlaub, beim Kuscheln oder Herumalbern. Gegen Ende des Clips besiegeln sie ihre Liebe mit einem Kuss – damit ist nun endgültig klar: Max und Melina sind ein Paar und überglücklich!

Nachdem Max seine damalige Freundin Luisa bei Make Love, Fake Love betrogen hatte, beendeten die beiden ihre Beziehung und der Hottie versuchte sein Glück bei Are You The One – Reality Stars in Love. Schon im September des vergangenen Jahres wurde er mit Melina in Verbindung gebracht. Die beiden knutschten auf einem Festival. Bei Prominent getrennt traten sie mit ihrem jeweiligen Ex-Partner an und trafen erneut aufeinander.

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, 2024

Anzeige Anzeige

Promiflash Melina Hoch und Max Bornmann, September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Luisas Reaktion? Total verständlich! Na ja, sie sollte sich schon für ihren Ex freuen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de