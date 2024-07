Teasert Ryan Reynolds hier Cameo-Auftritt von Taylor an?

Ryan Reynolds (47) macht gerne mal Scherze. Momentan sorgt der Hollywoodstar mit einem Post im Netz für wilde Spekulationen. Wie ein Bild, das Deadline vorliegt, zeigt, steht sein Charakter Deadpool darauf vor einer winterlichen Landschaft. Genau wie Taylor Swift (34) auf ihrem Albumcover für "Evermore" hat er dabei der Kamera den Rücken zugekehrt. Noch dazu unterlegt der Schauspieler das Bild mit dem Titelsong der Platte. Viele Fans sind sich deshalb sicher, dass die zwei Promis gemeinsame Sache machen. "Entweder ist sie in 'Deadpool & Wolverine' zu sehen oder sie macht den Soundtrack. Es muss etwas zu bedeuten haben!", glaubt ein Fan auf X.

Schon vor zwei Jahren befeuerte Ryan Gerüchte über einen möglichen Auftritt der "Cruel Summer"-Interpretin in den Marvel-Filmen. Im Interview mit ET wurde der Ehemann von Blake Lively (36) gefragt, ob er Taylor eine Rolle in seinem Streifen geben würde und antwortete: "Machst du Witze? Ich würde alles für diese Frau tun. Sie ist ein Genie." Der Familienvater ist ein bekennender Swiftie und verriet, dass in seinem Haus ständig ihre Musik laufen würde. "Ich liebe sie so sehr. Auch Blake und unsere Töchter lieben sie. Wir sind besessen!", schwärmte der Actionstar.

Die Gossip Girl-Darstellerin und der Kanadier zählen seit vielen Jahren zu den engsten Freunden der Musikerin. Die Namen ihrer Kinder, James (9), Inez (7) und Betty (4), tauchen sogar in Taylors Song "Betty" auf. Natürlich war das Traumpaar auch schon das ein oder andere Mal bei der "The Eras"-Tour zu Gast. Erst kürzlich sangen sie sich bei einem Konzert in Madrid die Seele aus dem Leib. Fotos, die TMZ zur Verfügung stehen, zeigten außerdem, wie sie sich während der Show in den Armen lagen und verliebt knutschten.

Getty Images Sängerin Taylor Swift bei einem "The Eras"-Tour-Konzert

Getty Images Ryan Reynolds mit Tochter James, seinem Baby und Ehefrau Blake Lively

