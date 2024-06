Trennte sich Billy Ray Cyrus aus diesem Grund von Firerose?

Billy Ray Cyrus (62) und Firerose haben nach nur einigen Monaten Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Der 62-jährige Country-Sänger, bekannt für seinen Megahit "Achy Breaky Heart", hat sich Berichten zufolge von seiner Frau, deren richtiger Name Johanna Rose Hodges ist, getrennt, weil er glaubt, sie hätte ihn nicht aus Liebe geheiratet. Ein Insider behauptet jetzt jedenfalls gegenüber People: "Er glaubt, dass sie ihn aus anderen Gründen geheiratet hat, nämlich damit er für sie finanziell sorgt. Sie hatten ständig Drama und Vertrauensprobleme wegen Geld."

Nur wenige Tage zuvor reichte der Vater von Miley Cyrus (31) einen Eilantrag bei einem Gericht in Tennessee ein, um eine einstweilige Verfügung gegen Firerose zu erwirken. Laut Gerichtsdokumenten, die unter anderem TMZ vorliegen, beschuldigte er sie, umgerechnet rund 90.000 Euro in 37 unbefugten Transaktionen von seinem Geschäftskonto ausgegeben zu haben. Aus den Gerichtsunterlagen geht außerdem hervor, dass er besorgt sei, sie könnte weitere "betrügerische, unbefugte Belastungen" vornehmen. Beide Parteien zeigten sich bisher jedoch zurückhaltend in Bezug auf öffentliche Kommentare zu der Situation.

Die beiden Musiker begannen ihre Beziehung während der Pandemie und verlobten sich 2022, bevor sie im Oktober 2023 heirateten. In einem Interview mit "Good Morning America" im August 2023 beschrieb Billy ihre Beziehung metaphorisch als "Erdnussbutter und Marmelade", während Firerose damals sagte: "Es war ein wunderschöner Wirbelsturm, und ich bin einfach so dankbar, dass ich jeden Tag mit der Liebe meines Lebens meine Träume leben kann." Doch mittlerweile ist von diesen romantischen Tönen nichts mehr zu hören.

Nicht nur bei Billy Ray hängt der Haussegen schief. Auch seine Ex-Frau Tish Cyrus hat im Moment Ärger – und zwar mit ihrer Tochter Noah (24). Vor rund vier Monaten geriet Tish in die Schlagzeilen, weil behauptet wurde, dass sie ihrer eigenen Tochter den Schauspieler Dominic Purcell ausgespannt habe. Wie zu diesem Zeitpunkt Us Weekly berichtete, habe Noah angeblich eine romantische Beziehung zu Dominic gehabt, bevor Tish anfing, Gefühle für ihn zu entwickeln. Diese Liebeswirren führten zu Spannungen in der Familie, besonders weil Noah im August 2023 nicht an der Hochzeit von Tish und Dominic teilnahm.

Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Billy Ray Cyrus und Firerose, 2023

Billy Ray Cyrus, Tish Cyrus und Noah Cyrus im Februar 2019

