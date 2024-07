Ellen DeGeneres sagt mehrere Shows ihrer Comedytour ab

Was ist denn da los? Ellen DeGeneres (66) hat mehrere Auftritte ihrer "Last Stand... Up"-Comedy-Tour abgesagt. Unter anderem sind Termine in Dallas, Seattle und Chicago betroffen. Die Shows der Komikerin starteten bereits im Juni. Fans erhielten nun jedoch die Nachricht, dass beispielsweise der Auftritt in der Music Hall at Fair Park in Dallas am 10. Juli nicht stattfinden wird. Laut einer Mitteilung auf der Ticketmaster-Website müssen Ticketinhaber nichts weiter unternehmen, die Rückerstattung erfolgt automatisch. Auch ihre Auftritte im S. Mark Taper Auditorium in Seattle am 23. Juli sowie im Chicago Theatre am 11. August wurden abgesagt. Andere Termine in diesen Städten bleiben jedoch bestehen.

Ellen, die frühere Gastgeberin einer erfolgreichen Daytime-Talkshow, tritt als Nächstes planmäßig am 8. Juli im Paramount Theatre in Denver, Colorado, auf. Erst am Dienstag stand die 66-Jährige in Kalifornien auf der Bühne. Warum einige ihrer Shows gestrichen wurden, ist bislang nicht bekannt. Ihrem Comeback wird das aber wohl keinen Abbruch tun – denn die Moderatorin wird demnächst noch einmal für ein Netflix-Special ihr Stand-up-Können unter Beweis stellen. "Um die Fragen zu beantworten, die mir alle stellen: Ja, ich werde darüber sprechen. Ja, dies ist mein letztes Special [...]", verriet Ellen vor einigen Wochen auf Instagram.

Die US-Amerikanerin ist bereits seit den 80er-Jahren im Comedy-Business. 2003 hatte sie dann mit ihrer "The Ellen DeGeneres Show" auch im TV ihren ganz großen Durchbruch, nachdem diese zwei Jahre zuvor noch gefloppt war. Im Sommer 2020 machten dann aber Gerüchte die Runde, sie habe ein toxisches Arbeitsumfeld geschaffen. Wie BuzzFeed News damals berichtete, sollen sich außerdem die Produzenten rassistisch gegenüber einem afroamerikanischen Angestellten geäußert haben. Und obwohl sich die Anschuldigungen und Beschwerden hauptsächlich gegen die Produzenten richteten, musste sich auch das TV-Gesicht mit der Kritik auseinandersetzen. "Wenn Ellen ihre eigene Sendung und ihren Namen auf dem Titel der Sendung haben will, muss sie mehr einbezogen werden, um zu sehen, was da vor sich geht", meinten die Ex-Angestellten damals.

Ganz unkommentiert ließ Ellen das aber nicht. Denn in den vergangenen Wochen hat sie in ihrem neuen Programm offen über die Kontroversen gesprochen, die ihre Karriere erschütterten. "Was kann ich euch erzählen? Ach ja, ich wurde aus dem Showgeschäft geworfen. Es darf nun mal keine bösen Menschen in Hollywood geben", witzelte die Komikerin. Sie nutzte die Bühne, um die Vorwürfe zu adressieren und machte dabei deutlich, dass sie die Hauptverantwortung bei den Produzenten der Sendung sah.

Ellen war besonders offen darüber, wie schwer die vergangenen Jahre auch für ihre Frau Portia de Rossi (51) gewesen waren. Die Moderatorin schilderte die emotionale Belastung, die die Anschuldigungen für das Paar darstellten, und betonte, dass 2022 eine besonders herausfordernde Zeit gewesen sei. Ihre Fans durften jedoch auch Momente der Freude erfahren, als Ellen über ihre romantische Überraschung berichtete: Zu ihrem 15. Hochzeitstag hatte die Fernsehbekanntheit ihre Frau mit einem Ausflug auf einem luxuriösen Katamaran überrascht. Gemeinsam mit Freunden segelten die beiden Hollywoodstars von Santa Barbara aus und feierten ihren besonderen Tag auf hoher See.

Ellen DeGeneres bei der Grammy Verleihung 2020

Ellen DeGeneres, Moderatorin

Ellen DeGeneres, Komikerin

Ellen DeGeneres und Portia de Rossi

