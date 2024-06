Vermietet König Charles III. bald Prinz Andrews Royal Lodge?

Prinz Andrew (64) bewohnt eines der beeindruckendsten Anwesen im Besitz der Königsfamilie. Seit er aufgrund seiner Nähe zu Jeffrey Epstein (✝66) in Ungnade gefallen ist, soll ihn König Charles (75) aus seiner Behausung rausschmeißen wollen. Nun berichtet The Sun von einer Idee des Familienoberhaupts, um Einkommen aus dem Herrenhaus zu generieren. "Es könnte vermietet werden, um Geld für die königliche Kasse und das Land zu verdienen, anstatt die Ressourcen aller zu belasten", vermutet ein Insider. Über eine Million Euro Miete pro Jahr könnte man demnach damit einnehmen.

Die Finanzspritze wäre wichtig für die Königsfamilie, denn die Royal Lodge ist dringend renovierungsbedürftig. Us Weekly berichtete, dass die 34 Millionen Euro teure Immobilie etwa 465.000 Euro jährlich für ihre Instandhaltung erfordern würde. Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (64), die gemeinsam dort wohnen, seien nicht in der Lage, diese Kosten auf sich zu nehmen. Deshalb habe ihnen Charles schon mit einer Zwangsräumung gedroht.

Dem Royal-Experten Tom Quinn zufolge hatte der König geplant, seinen jüngeren Bruder in das Frogmore Cottage umziehen zu lassen. Allerdings hätte Prinz Harry (39) diese Idee nicht gefallen. "Wie tief auch immer das Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem Bruder sein mag, Harry hatte immer die Hoffnung, dass es ihm und Herzogin Meghan (42) irgendwann erlaubt sein würde, Frogmore Cottage in Windsor wieder als ihren Stammsitz in Großbritannien einzurichten", hatte er gegenüber Mirror erklärt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson beim Gottesdienst für König Konstantin

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu King Charles' Plan, die Royal Lodge zu vermieten? Finde ich gut! Ich finde, er sollte Andrew nicht aus seinem Zuhause schmeißen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de