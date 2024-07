Jennifer Lopez' Mama rät ihr zur Scheidung von Ben Affleck!

Bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) soll es schon seit Monaten kriseln. Dass die Ehe der beiden Hollywoodstars in Gefahr ist, bestätigt nun ein Insider gegenüber Daily Mail: "Jennifers Mutter sagte ihr: 'Nimm die Niederlage hin und verlasse ihn jetzt, um nicht noch tiefer in diesen Schlamassel zu geraten.'" Neben Mama Guadalupe Rodríguez seien auch die Schwestern der "Let's Get Loud"-Interpretin für ein Ende der Beziehung mit dem Schauspieler. "Sie alle wollen, dass sie bald die Scheidung einreicht und sich dann auf ihr Leben, ihre Kinder und ihre Karriere konzentriert", erklärt die Quelle.

Wie es genau um das berühmte Pärchen steht, bleibt weiterhin ein Rätsel. Allerdings berichtete Page Six kürzlich von einem weiteren Hinweis auf eine Trennung. Demnach sollen J.Lo und der "Justice League"-Darsteller versuchen, ihre Kunstsammlung zu verkaufen. Momentan befinden sich die Werke in ihrem gemeinsamen Haus, allerdings wurde das Ehepaar dort schon lange nicht mehr zusammen gesehen. Für einige Objekte aus ihrer Sammlung soll es sogar schon Interessenten geben.

Jennifers Mutter verursacht nicht zum ersten Mal Negativschlagzeilen. Vor knapp zwei Jahren hatte eine Quelle im Gespräch mit Radar Online ausgeplaudert, dass Guadalupe und Bens Mama Christine Anne Boldt für Streitereien in der Großfamilie gesorgt hätten: "Die beiden Mütter werden gut voneinander getrennt gehalten – denn Ben und J.Lo wissen, dass es wahrscheinlich zum dritten Weltkrieg kommen würde, wenn sie an denselben Tisch gesetzt würden!"

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

STE/MEGA Ben Affleck mit seiner Mutter Christine Anne Boldt im Januar 2019

