Liebesgerüchte: Datet Ice Spice etwa UK-Rapper Central Cee?

Was läuft denn da zwischen Ice Spice (24) und Central Cee? Die "Princess Diana"-Interpretin und der britische Rapper wurden am Mittwoch bei einem Shopping-Trip inklusive gemeinsamer Autofahrt in London erwischt. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht es danach aus, als hätten die beiden eine Menge Spaß – vor allem das breite Grinsen des 26-Jährigen und der Blick von Ice Spice sind dabei nicht zu übersehen!

Bei ihren Fans sorgen die Schnappschüsse für einige Spekulationen. "Central Cee und Ice Spice sind zusammen?", fragt sich beispielsweise ein überraschter Nutzer auf X. Dem schließt sich ein weiterer an: "Neues-Pärchen-Alarm." Besonders abgeneigt von der Vorstellung, dass die beiden sich daten, scheinen die User aber nicht zu sein. "Sie sehen so gut zusammen aus" und "Er hat sie zum Lächeln gebracht und alles" lauten weitere Kommentare.

Die 24-Jährige scheint demnach eine Schwäche für Musiker zu haben. Im Dezember vergangenen Jahres offenbarte Ice Spice nämlich, wer ihr erster Celebrity Crush war. "Das ist so peinlich", sagte sie schüchtern in einer Folge des "Close Friends Only"-Podcasts, bevor sie gestand: "Ich sage es einfach. Es war Usher." Umso besonderer war es für sie, als sie den Weltstar auf der Met Gala traf. "Mir ging es wie beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe. Ich dachte mir, 'Mein Gott, er ist es'", verriet Ice Spice.

Getty Images Ice Spice, Rapperin, im Juni 2024

Getty Images Ice Spice, Musikerin

