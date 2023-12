Rapperin Ice Spice verrät: Er war ihr erster Celebrity Crush

Bei dieser Berühmtheit bekam Ice Spice (23) früher weiche Knie! Die Rapperin hält ihr Liebesleben so gut es geht privat. Nach ihrer angeblichen Liaison mit Pete Davidson (30) machte die "In Ha Mood"-Interpretin kürzlich öffentlich, dass sie aktuell jemanden datet. Weitere Details behielt sie jedoch bisher für sich. Dafür verrät die US-Amerikanerin nun eine andere Sache: Ice Spice plaudert aus, für welchen Promi sie als Kind geschwärmt hat.

In dem Podcast "Close Friends Only" wird die 23-Jährige von der Musikerin Doja Cat (28) gefragt, wer ihr allererster Promi-Schwarm war. "Das ist so peinlich", zögert die "Princess Diana"-Interpretin erst, bevor sie dann doch mit der Sprache herausrückt. "Ich sage es einfach. Es war Usher", verrät Ice Spice schließlich. Daher sei es für sie besonders aufregend gewesen, als sie ihren Crush im Mai auf der Met Gala traf. "Mir ging es wie das erste Mal, als ich ihn gesehen habe. Ich dachte mir, 'Mein Gott, er ist es'", erzählt die Künstlerin aufgeregt.

Nicht nur Ice Spice, sondern auch Usher (45) ist in festen Händen. Schon seit vier Jahren ist der Sänger mit der Musikmanagerin Jenn Goicoechea liiert. Beide scheinen nach wie vor ziemlich glücklich miteinander zu sein. Erst vor wenigen Wochen zeigten sich die beiden bei einem Lunch-Date in Los Angeles.

Anzeige

Getty Images Ice Spice, 2023

Anzeige

Getty Images Usher bei der Met Gala, 2023

Anzeige

Instagram / boogsneffect Jenn Goicoechea und ihr Partner Usher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de