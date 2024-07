Pink entschuldigt sich bei Fans für Konzert-Absage in Bern

Pink (44) befindet sich aktuell mitten in ihrer "Summer Carnival"-Tour durch Europa. Das für den 3. Juli geplante Konzert in Bern musste der Popstar allerdings aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen. Auf Instagram entschuldigte sie sich daraufhin mit ehrlichen Worten: "Es tut mir so leid [...] Ich tue alles, was ich kann, um sicherzustellen, dass ich jeden Abend für euch auftreten kann, aber nach Rücksprache mit meinem Arzt und dem Ausloten aller verfügbaren Optionen wurde mir mitgeteilt, dass ich die Show [...] nicht fortsetzen kann." Sie hoffe, all ihre Fans bald wiedersehen zu können.

Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtete, sei es der "Cover Me In Sunshine"-Interpretin alles andere als leichtgefallen, die Nachricht der Konzertabsage zu verkünden. "Die Ankündigung zu machen, dass der Gig gecancelt ist, war ziemlich hart für sie, denn sie hasst es, ihre Fans im Stich zu lassen", so die Quelle. Doch scheinbar war es für den Informanten keine Überraschung, dass die Ärzte ihr zu diesem Schritt rieten. Er erklärte: "Sie hat so viel gearbeitet und ihre Performances sind immer sehr kraftvoll, mit vielen Stunts. Das fordert natürlich auch seinen Tribut."

Bereits im vergangenen Oktober musste Pink einige Konzerte im Rahmen ihrer Welttournee absagen. Der Grund sei ein medizinischer Notfall in ihrer Familie gewesen. Daraufhin war die Sängerin selbst erkrankt und musste spontan weitere Konzerte ausfallen lassen. Ihre Fans waren darüber sehr verärgert. "Vielleicht solltest du mehr als einen Tag vorher Bescheid geben, bevor die Leute quer durch das verdammte Land fliegen, um dich zu sehen", wetterte einer unter ihrem Instagram-Beitrag.

Pink, Sängerin

Pink im November 2022

