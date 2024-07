Tammy Hembrow feiert Geburtstag von Verlobten Matt Zukowski

Wie süß! Zum 29. Geburtstag ihres Verlobten Matt teilt Tammy Hembrow (30) ein süßes Video auf Instagram mit ihren Fans. In mehreren verschiedenen Ausschnitten sieht man das Paar gemeinsam bei einem Fußballspiel mit den Kindern, wie sie sich verliebt bei einem romantischen Dinner anschauen oder zusammen Späße machen. Damit gibt Tammy einen sehr privaten Einblick in die Beziehung mit dem Love Island-Star. "Kann es kaum abwarten, dich zu heiraten! Alles Gute zum Geburtstag, Baby", kommentiert die Geschäftsfrau ihren Post.

Bei ihren Fans kommt der Beitrag nicht besonders gut an – es gibt viele negative Kommentare zu ihrer Beziehung. Ein User schreibt im Netz: "Kann es kaum abwarten, nächstes Jahr auf eine weitere Verlobung zu warten" und ein Nutzer rät Tammy: "Stell auf jeden Fall sicher, dass du einen Ehevertrag mit ihm machst." Doch es gibt auch süße Kommentare von ihren Fans, die Matt als den Richtigen an ihrer Seite sehen, wie einer schreibt: "So glücklich habe ich dich noch nie gesehen! Er scheint so lustig für dich und deine Kinder zu sein."

Den nächsten großen Schritt wagen Tammy und ihr Matt schon bald. Ihre Hochzeit haben sie für den kommenden November geplant. Erst im vergangenen Monat sorgte Tammy für reichlich Diskussion, nachdem sie ihre Hochzeitseinladung auf Instagram geteilt hatte. Dort wünschte sie sich von ihren Gästen Geld als Hochzeitsgeschenk, obwohl das Vermögen der Unternehmerin auf knappe 46 Millionen Euro geschätzt wird. Außerdem sollen ihre Trauung und die Feier ohne Kinder stattfinden, wobei sie selbst Mama von drei Kindern ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski und Tammy Hembrow im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Tammy Hembrow, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Video von Tammy für ihren Matt? Das finde ich richtig süß! Na ja, ist nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de