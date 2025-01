Matthew Zukowski schwärmt von Luxus-Hochzeitsreise mit Tammy

Matthew Zukowski hat intime Details über seine Flitterwochen mit Tammy Hembrow (30) preisgegeben. In seinem Podcast "Where's Your Head At?" verriet der Sportler, dass er und die Influencerin in Lappland unter den Nordlichtern Zweisamkeit genossen haben. "Wir waren mitten in der Nacht im Spa und konnten die Lichter über uns tanzen sehen", erzählte Matt. Das Paar hatte in einem Luxusresort übernachtet, das für seine spektakuläre Aussicht auf die Aurora Borealis bekannt ist. Die romantische Reise folgte auf ihre Hochzeit im November, bei der Tammy in einem atemberaubenden Kleid in Blush und Elfenbein im Chateau Du Soleil in Byron Bay Ja sagte.

Die Hochzeit war gefühlvoll und verlieh dem Paar einen unvergesslichen Moment. Tammy, die von ihren Schwestern Amy, Emilee, ihrer Halbschwester Ava Olympia und einer weiteren Freundin als Brautjungfern begleitet wurde, brach während der Zeremonie in Tränen aus. Ihr Kleid, mit aufwendigem Tüll und einem Korsett, sorgte für Bewunderung. Die beiden hatten sich erst im Dezember 2023 nach nur drei Monaten Beziehung verlobt und bekräftigten ihre Liebe nun auf ihrer glamourösen Feier.

Für Tammy ist dies nicht die erste Verlobung. Die Medienpersönlichkeit war zuvor mit Fitness-Influencer Reece Hawkins verlobt, mit dem sie die Kinder Wolf und Saskia hat. 2021 legte Matt Poole Tammy ebenfalls einen Ring an den Finger, doch die Beziehung endete ein Jahr später, kurz nach der Geburt ihrer Tochter Posy. Nun hat Tammy in Matt scheinbar ihr großes Glück gefunden.

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, September 2023

Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

