26. Geburtstag: So süß gratulieren die Obamas ihrer Malia!

Im Hause Obama gab es am 4. Juli gleich zwei Ereignisse zu feiern: Zum einen den Unabhängigkeitstag und zum anderen den 26. Geburtstag von Malia Obama! Zum Ehrentag teilten sowohl Michelle (60) als auch Barack Obama (62) niedliche Schnappschüsse ihrer ältesten Tochter auf Social Media. Die stolze Mama widmete ihrem Kind einen Beitrag auf Instagram und verfasste dazu rührende Worte. Auf dem Kinderfoto strahlt die kleine Malia freudig in die Kamera und hält ein Kuscheltier fest in ihren Armen. Dazu schrieb die einstige First Lady: "Alles Gute zum Geburtstag, Malia! Egal, wie alt du wirst, du wirst immer meine kleine Erbse sein und ich werde immer stolz auf dich sein. Du verdienst die Welt und mehr."

Auch Papa Barack ließ es sich nicht nehmen, seine Tochter öffentlich zu ehren. Er teilte ein Foto, auf dem der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Hand in Hand mit seiner ältesten Tochter eine Straße entlanggeht. Das damals noch kleine Mädchen schaut seinen Vater lächelnd an, während Barack ihm offenbar etwas Amüsierendes erzählt. Das niedliche Bild versah der 62-Jährige mit den Zeilen: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Malia. Eine der größten Freuden meines Lebens ist es, dich zu der außergewöhnlichen Frau heranwachsen zu sehen, die du heute geworden bist – und die Tatsache, dass du immer noch bereit bist, in der Öffentlichkeit die Hand deines Vaters zu halten!"

Der letzte Geburtstag im Hause Obama ist noch gar nicht so lange her! Am 11. Juni feierte Sasha Obama, die jüngere Tochter von Michelle und Barack, ihren 23. Geburtstag. Auch zu diesem besonderen Anlass teilten die stolzen Eltern Schnappschüsse ihrer Kleinsten aus Kindheitstagen. Die 60-Jährige schrieb beispielsweise unter einem Beitrag auf derselben Social-Media-Plattform: "Alles Gute zum Geburtstag, Sasha! Du machst mich so unglaublich stolz. Ich hoffe, dieses Jahr bringt dir alles, was du dir wünschst und noch mehr. Ich liebe dich."

Anzeige Anzeige

Instagram / michelleobama Malia Obama, Tochter von Barack und Michelle Obama

Anzeige Anzeige

Instagram / michelleobama Malia, Barack und Sasha Obama im Juni 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse? Supersüß! Na ja, ich hätte mir lieber aktuellere Bilder gewünscht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de