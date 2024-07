Ganz der Papa: Cruz Beckham trägt Davids lilafarbenen Anzug!

Cruz Beckham (19) bedient sich am Kleiderschrank von David Beckham (49). Das teilt der Teenager in seiner Story auf Instagram. In dieser postet der Jugendliche einen Schnappschuss, auf dem er einen ikonischen lilafarbenen Zweiteiler seines Vaters trägt. Den hatte der Fußballprofi anlässlich seines 25. Jubiläums mit Ehefrau Victoria Beckham (50) an. "Der Anzug passt mir", kommentiert der Promi-Nachwuchs die Aufnahme. Ob sein Papa das genauso sieht? Zumindest strahlt er im Hintergrund über den Anblick seines Sohnes.

Bei der Abendgarderobe handelt es sich übrigens nicht um ein gewöhnliches Outfit, sondern um ein rührendes Throwback an David und Victorias Trauung im Jahr 1999. Damals trugen die Eheleute ebenfalls lilafarbene Outfits. Ob besagter Anzug eine Nachbildung oder das Original aus den 90er-Jahren ist, ist jedoch nicht bekannt. Für seine Eltern freut sich der Sohnemann aber trotzdem und schreibt unter seine Aufnahme: "Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!"

Wie nah sich Cruz und David stehen, bewiesen sie unter anderem am 18. Geburtstag des 19-Jährigen. Anders als viele andere Teenies in seinem Alter feierte der Bruder von Romeo Beckham (21) seine Volljährigkeit gemeinsam mit seinem Dad in einer Kneipe. Diesen denkwürdigen Moment hielten die zwei Männer in einem Erinnerungsfoto fest. Auf diesem war auch Romeo mit von der Partie und grinste mit den beiden in die Kamera.

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und David Beckham, im Juli 2024

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, 1999

