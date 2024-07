Influencerin Jasi_xx3 filmt die Geburt ihres dritten Babys!

Jasi_xx3 (21) ist aktuell mit Baby Nummer drei schwanger. Bald wird es wohl so weit sein und sie kann ihr kleines Mädchen in die Arme schließen. Für die Geburt ihrer Tochter überlegt sich die Influencerin etwas Bestimmtes: Sie möchte diesen intimen Moment aufnehmen. Das verrät die TikTokerin in ihrer Instagram-Story. "Wahrscheinlich schon, ja – aber natürlich nur für uns als Erinnerung", merkt die Beauty an und fügt hinzu: "Wir werden wahrscheinlich auch nicht alles filmen, sondern nur das Ende, weil wir den Moment so schön finden, wo wir das erste Mal unser Baby auf den Arm bekommen!"

Wann ihr Wonneproppen das Licht der Welt erblickt, bleibt spannend. Der eigentliche Entbindungstermin war bereits für den 3. Juli angedacht. Bislang lässt sich Jasis Tochter jedoch noch etwas Zeit – und damit macht sie ihre Mama ziemlich kirre. "Ich werde irgendwie immer ungeduldiger!", meldete sich die Medienpersönlichkeit vor wenigen Tagen auf Social Media. Wenn sich ihr Baby auf den Weg macht, wolle sie sich aber bei ihren Fans melden. "Wir werden euch auf jeden Fall Bescheid geben, sobald wir ins Krankenhaus fahren!", schreibt die Schwangere in ihrer Story.

Dass Jasi zum zweiten Mal Mutter wurde, ist knapp ein Jahr her. Im Mai 2023 kam Töchterchen Miriya auf die Welt. Sie ist das erste gemeinsame Kind der 21-Jährigen und ihrem Partner Mou. Ihr ältester Nachwuchs stammt aus der Beziehung mit Ex-Freund Sean. Kurz vor der Geburt trennte sich das Paar aber. Dennoch herrscht offenbar kein böses Blut zwischen den beiden. Die Zweifachmama erklärte im Netz: "Klar, ich bin nicht mehr in einer Beziehung mit dem Vater, aber ich denke mal, der Erzeuger [...] wird sich gut als Vater einsetzen."

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Instagram / jasi_xx3 Mou und Jasi mit den beiden Töchtern

