Heute ist der Entbindungstermin: Jasi_xx3 wird ungeduldig!

Jasi_xx3 (21) erwartet aktuell zum dritten Mal Nachwuchs – und der wird offenbar schon bald das Licht der Welt erblicken! Dass sie das Warten langsam leid ist, teilt die Influencerin in ihrer Story auf Instagram mit ihren Fans. In dieser postet sie einen Countdown, der den Entbindungstermin ihres Babys ankündigt. "Ich werde irgendwie immer ungeduldiger!", schreibt die Schwangere und fügt hinzu: "Ich freue mich so auf die Kleine!"

Bereits vor wenigen Tagen machte Jasi die Vorfreude auf ihren Wonneproppen deutlich. Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte die 21-Jährige einen Schnappschuss ihres Babybauchs, der mächtig gewachsen war. Auf ihm war eine Abbildung einer Batterieanzeige aufgemalt, die zu 98 Prozent gefüllt war. "Vor zwei Wochen habe ich geschätzt, dass die Kleine am 28. Juni kommen wird, aber mittlerweile denke ich das nicht mehr!", merkte die Blondine an.

Für die TikTokerin ist ihr Baby bereits das dritte Mädchen! Wie überglücklich Papa Mou darüber ist, machte er vor wenigen Monaten in einem Clip deutlich. "Drei Mädchen! An meine Tochter: Ich wusste immer, dass du ein Mädel wirst!", schwärmte Jasis Liebster voller Euphorie. Die erste Tochter der Medienpersönlichkeit stammt aus einer früheren Beziehung. Diese endete jedoch vor Eleynas Geburt. Damals war Jasi 17 Jahre alt.

