Ohne Bruce: Emma Heming teilt süße Bilder mit ihren Töchtern

Sie genießen trotz der schweren Zeit ein wenig Normalität! Bruce Willis' (69) Frau Emma Heming (46) hat anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstags herzerwärmende Bilder ihrer Töchter Evelyn (10) und Mabel (12) geteilt. Trotz der anderen Umstände, die die Familie aufgrund von Bruce' Demenzdiagnose durchmacht, genießen die Mädchen den Feiertag sichtbar. Auf Instagram postet die 46-Jährige einige Bilder, auf denen sie und ihre Töchter in Cowboyhüten vor einer malerischen Kulisse posieren. "Fröhlichen 4. Juli euch allen!", schreibt Emma dazu.

Für ein besonderes Highlight sorgt aber Evelyn, die anstelle von Cowboystiefeln einfach ihre Schneestiefel trägt, was Emma humorvoll kommentiert: "Wenn du keine Cowboystiefel hast, zieh einfach Schneestiefel an, das ist in Ordnung." Ein weiteres Video zeigt die Kinder des Hollywoodstars und seiner Frau, wie sie an einer patriotischen Parade voller Reiterinnen mit amerikanischen Flaggen am Straßenrand zusahen. Der Post erfolgt nur eine Woche nach Emmas 46. Geburtstag, den sie mit Erinnerungen an vergangene Geburtstage feierte, als Bruce sie stets verwöhnte und die Familie besondere Ausflüge unternahm.

Der "Stirb langsam"-Star hat sich 2022 aus Hollywood zurückgezogen, nachdem bei ihm Aphasie diagnostiziert wurde – eine Krankheit, die die Sprachfähigkeiten beeinträchtigt. Im vergangenen Jahr gab die Familie dann bekannt, dass sich sein Zustand zur frontotemporalen Demenz entwickelt hat. Bruce wird mittlerweile rund um die Uhr von seiner Familie, einschließlich seiner ersten Frau Demi Moore (61) und deren gemeinsamen Töchtern Rumer (35), Scout (32) und Tallulah (30) unterstützt. Glenn Gordon Caron (70), der Schöpfer von Bruce' Durchbruchserie "Moonlighting", berichtete gegenüber Page Six, dass Bruce zunehmend seine Lebensfreude und Sprachfähigkeiten verliere und dass er Schwierigkeiten habe, länger als ein paar Minuten Personen zu erkennen, was für alle Beteiligten sehr herzzerreißend sei.

Erst vor vier Wochen hat Gattin Emma sich in einer ergreifenden Instagram-Story zu Bruce' Erkrankung geäußert. Das Model brach in Tränen aus, als es über die Unterstützungseinrichtung Lorenzo's House sprach, die Familien mit an Demenz erkrankten Angehörigen hilft. Sie betonte, wie sehr sie die Mission dieser Organisation bewegt. Währenddessen musste sie ein paarmal ihre Story unterbrechen, weil die Emotionen sie überwältigten: "Ich kann nicht über Lorenzo's House sprechen, ohne emotional zu werden."

Die zweifache Mutter kämpft weiterhin mit den Herausforderungen, die der Zustand ihres berühmten Mannes mit sich bringt. Sie stehe weiterhin offen zu ihren Gefühlen und erklärte, dass es für sie nach wie vor sehr schwierig sei, darüber zu sprechen. "Es ist immer noch sehr schwierig für mich, damit umzugehen und darüber zu sprechen, aber ich tue es, wenn ich es kann", erklärte Emma. Trotz der schweren Zeit hält die Familie zusammen und findet in kleinen Momenten, wie dem 4. Juli, Trost und Normalität.

Getty Images Bruce Willis und seine Ehefrau Emma Heming Willis

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming im Juli 2024

Getty Images Emma Heming, Bruce Willis und Rumer Willis, Oktober 2010

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming Willis, Model

