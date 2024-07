Oje! Zac Efrons Fans erkennen ihn nicht in seinem neuen Film

Ist er es wirklich? Nach der Ankündigung des neuen Netflix-Films "A Family Affair" freuten sich Fans von Zac Efron (36), ihn endlich wieder in Aktion zu sehen. Doch nach der Veröffentlichung eines Behind-The-Scenes-Clips des Schauspielers auf Instagram war die Verwirrung unter seinen Anhängern groß. Einige seiner treuen Fans stellten ganz öffentlich das Aussehen des Hollywoodstars infrage, nachdem er eine Nahaufnahme seines Gesichts in dem Video gezeigt hatte. So schrieb ein völlig irritierter Fan: "Es tut mir so leid, aber mein Gehirn denkt, dass du David Hasselhoff (71) bist!"

Im Jahr 2013 rutschte Zac bei sich zu Hause auf dem Boden aus und verletzte sein Kinn an der Kante eines Brunnens, wodurch er sich den Kiefer brach. Seit dem Vorfall und der lebensrettenden Operation sieht sein Gesicht stark verändert aus, was bereits mehrfach zu hitzigen Diskussionen unter den Fans des 36-Jährigen führte. Trotz wiederholter offizieller Erklärungsversuche des Stars debattierten auch unter dem aktuellen Video einige seiner 61 Millionen Follower über sein Aussehen. So fragte ein aufgebrachter Nutzer: "WTF! Was ist mit deinem Gesicht passiert, Zac?" Einige Fans verteidigten den Schauspieler jedoch mit aller Kraft und forderten: "Lasst diesen wunderschönen Mann in Ruhe!"

Den US-Amerikaner kennen die meisten Filmfans durch seine Kultrolle als Troy Bolton in den drei High School Musical-Filmen. Seine Mitwirkung an der erfolgreichen Disney-Produktion verhalf ihm und seinen damaligen Schauspielkolleginnen Vanessa Hudgens (35) und Ashley Tisdale (39) vor rund 20 Jahren zum internationalen Durchbruch. In einem Interview offenbarte er vor Kurzem eine kleine Anekdote zum zweiten Teil der Musicalreihe: Er verriet, dass seine ikonischsten Tanzszenen komplett improvisiert waren!

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey King und Zac Efron, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron und Vanessa Hudgens, "High School Musical"-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die kritischen Kommentare der Fans nachvollziehen? Ja, ich bin leider auch etwas irritiert von seinem Aussehen. Nein, aus meiner Sicht ist er immer noch ein sehr attraktiver Mann. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de