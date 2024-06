Diese "High School Musical"-Szene improvisierte Zac Efron!

Zac Efron (36) hat kürzlich enthüllt, dass sein ikonischer Tanz zu "Bet on It" im Film High School Musical 2 komplett improvisiert war! In einem Netflix-Interview mit seinem Co-Star Joey King (24) aus "A Family Affair" beantworteten die beiden kuriose und witzige Fragen. Währenddessen kamen sie auf die "High School Musical"-Filme zu sprechen, in denen Zac die Hauptrolle Troy Bolton übernahm. Anscheinend war die Bullet Train-Darstellerin ein großer Fan der Trilogie, sodass sie anfing, einen seiner berühmten Tanzmoves von "Bet on It" nachzumachen. "Als wir das gedreht haben, hatten wir den Tag noch gar nicht durchgeplant. Der Regisseur meinte nur: 'Alter, wir haben kein Konzept für dieses Lied, was willst du machen?' Also haben wir es einfach auf dem Golfplatz improvisiert und ich glaube, wir haben das ganze Lied in drei Stunden aufgenommen."

Die Fans sind entweder schockiert oder erfreut über diese unerwartete Information, die den legendären Tanz mit akrobatischen Einlagen und dramatischen Moves auf dem Golfplatz in einem neuen Licht erscheinen lässt. Ein X-User kommentierte und scherzte: "Was? Die ganze Choreo war improvisiert? Warum hat er keinen Tony Award bekommen?" Ein anderer Nutzer betonte jedoch, dass man das Fehlen eines professionellen Choreografen gemerkt habe. Obwohl der zweite "High School Musical"-Film inzwischen fast 17 Jahre alt ist, bleibt die Tanzeinlage für viele ein Highlight, das den Disney-Liebhabern eine Menge Freude brachte.

Der inzwischen 74-jährige Kenny Ortega (74), der die "High School Musical"-Reihe sowie "The Cheetah Girls 2" und "Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert" inszenierte, hat damit einen prägenden Einfluss auf eine ganze Generation von Disney-Fans ausgeübt. "High School Musical 2" hat seitdem nichts von seinem nostalgischen Charme eingebüßt. Das betonte auch Joey im weiteren Interview: "Ich erinnere mich gerade. Ich war vielleicht zehn Jahre alt und ich habe ein kleines Schließfach bekommen – ganz im Stil von 'High School Musical'. Ich konnte mein Mäppchen darein legen. Darauf gab es sogar Knöpfe und als ich sie gedrückt habe, hast du angefangen zu singen." Diese Anekdote zauberte Zac ein breites Grinsen ins Gesicht.

Doch im ersten Teil sang Zac seine Songs gar nicht selbst, sondern Drew Seeley (42). In einem Interview mit E! News blickte Drew vor zwei Monaten auf diese Zeit zurück und versuchte sich dies zu erklären: "Disney hat mir nie verraten, warum sie letztlich meine und nicht die Stimme von Zac verwendeten. Das ist und bleibt ein Mysterium für mich." Drew zeigte Verständnis für die Entscheidung, nicht ihn zu casten, sondern nur seine Stimme zu verwenden und betonte die Professionalität des Produkts: "Vielleicht hatten sie Bedenken wegen des Altersunterschieds zwischen mir und Vanessa Hudgens. Zac ist außerdem ein sehr talentierter Schauspieler und Sänger. Sie haben also alles richtig gemacht."

Tatsächlich sei Drew damals zwar enttäuscht gewesen, dass er nur als Stimme und nicht als Darsteller in Erscheinung trat. "Ich habe mich selbst für die Rolle des Troy beworben, aber es sollte wohl nicht sein", erklärte er. Dennoch habe er die Erfahrung genossen und die Verbindung zum Film nie verloren. "Vielleicht sitzen wir eines Tages als alte Männer zusammen und reden darüber", scherzte er. Drew hörte sich die Songs immer wieder an, um textsicher zu bleiben, und "Stick to the Status Quo" blieb sein persönlicher Favorit.

Zac Efron, Schauspieler

Zac Efron

Joey King und Zac Efron, "A Family Affair"-Stars

Drew Seeley, April 2017

