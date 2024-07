Quoten-Flop? So schlägt sich Bill und Tom Kaulitz' Dokuserie

Seit dem 25. Juni können sich Fans von Bill (34) und Tom Kaulitz (34) nun schon über ganz private Einblicke freuen: Die beiden Tokio Hotel-Stars brachten ihre eigene Dokuserie auf Netflix heraus! Doch ist es das wirklich, was die Nutzer wollen? International gesehen scheinen nicht allzu viele Streamingfans bei "Kaulitz & Kaulitz" einzuschalten. In der ersten Woche konnte die Realityshow eine Million Views bei einer Sehdauer von 5,9 Millionen Streamingstunden verzeichnen, wie Quotenmeter berichtet. Damit landete "Kaulitz & Kaulitz" aber immerhin noch auf dem zehnten Platz der weltweiten nicht-englischsprachigen TV-Charts.

In deutschsprachigen Ländern scheinen sich die Zuschauer schon einmal mehr für das Privatleben der musikalischen Zwillinge zu interessieren. In Deutschland und Österreich konnte sich die Serie jeweils auf den ersten Platz mausern. In der Schweiz war immerhin der zweite Platz drin, während es in Luxemburg lediglich für den vierten Platz reichte. In anderen Ländern erreichte "Kaulitz & Kaulitz" aber nicht die Top Ten.

Dabei wurden doch vorab so einige pikante Geschichten versprochen. Im Trailer auf Instagram war eine Szene zu sehen, in der Bill mit einer männlichen Begleitperson knutscht, bei der es sich um Marc Eggers (37) handeln soll – immerhin hatten sich die zwei zuvor immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt.

