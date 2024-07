Seltenes Foto: Lily Allen und David turteln im Italienurlaub

Lily Allen (39) und David Harbour (49) gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Seither scheinen die beiden ihre Liebe jedoch lieber ganz im Privaten zu genießen. Umso mehr sollte da eine aktuelle Aufnahme ihre Fans überrascht haben. Darauf zeigt sich das verliebte Paar in einem seltenen Instagram-Selfie im gemeinsamen Liebesurlaub unter der italienischen Sonne. Sichtlich ausgelassen posiert Lily in einem auffälligen Strohhut für die Kamera, während der Stranger Things- Star in bester Laune mit aufgerissenem Mund über ihre Schulter blickt – und damit mal ganz nebenbei den Schnappschuss crasht.

Das bleibt jedoch nicht die einzige Aufnahme, die die Musikerin mit ihren Fans im Netz teilt. Denn offenbar scheint das süße Pärchenfoto Teil eines privaten Fotoshootings der beiden gewesen zu sein. Demnach präsentiert Lily in mehreren weiteren Bildern eine Reihe an verschiedenen Hüten. Den Fotografen wird dabei wohl kein Geringerer als ihr Liebster David gespielt haben. Während sich die 39-Jährige zuvor in einem hellen Strohhut gezeigt hatte, posiert sie auf einem anderen Schnappschuss gekonnt mit einem schlichten, jedoch nicht weniger stylishen, schwarzen Hut inklusive Maxi-Schleife für die Kamera.

Lily und David sollen sich im Jahr 2020 auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya kennengelernt haben. Und offenbar hatte es damals auch direkt zwischen ihnen gefunkt – denn die Hochzeit der beiden ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im September des darauffolgenden Jahres versprachen sie einander in Las Vegas auf ewig ihre Liebe. Obwohl sie seither immer wieder mit Trennungsgerüchten von sich reden machen, scheint zwischen ihnen vollstes Vertrauen zu herrschen. Wie Lily selbst gegenüber The Sunday Times berichtete, soll ihr Liebster sogar auf ihren Wunsch ihr Handy kontrollieren. Und das aus gutem Grund, wie sie erklärte: "Die kreative Seite meines Gehirns ist durch mein Smartphone ruiniert worden. Ich habe das Gefühl, dass es jedem so geht."

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lily und David ihre Liebe weitgehend aus der Öffentlichkeit raushalten? Ich finde es genau richtig von ihnen! Na ja, ich würde schon gerne mehr über ihr Liebesleben erfahren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de