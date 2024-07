So denkt Gwyneth Paltrow über ihre Ehe mit Ex Chris Martin

Gwyneth Paltrow (51) und Chris Martin (47) galten bis zu ihrer Scheidung im Jahr 2014 als eines der Traumpärchen in Hollywood. In einem Essay, den Gwyneth für die britische Vogue geschrieben hat, erzählt die Schauspielerin jedoch, dass nicht alles so super war, wie es schien. "Es war der Tag meines 38. Geburtstags. [...] Ich weiß nicht mehr genau, wann es passiert ist, welcher Wochentag es war. Aber ich wusste, dass meine Ehe vorbei war", lauten ihre Worte. Das würde bedeuten, dass die Glee-Darstellerin bereits im Jahr 2010 mit dem Gedanken gespielt hat, sich von ihrem Mann zu trennen. "Wir standen uns nahe, obwohl wir uns nie ganz als Paar etabliert hatten. Wir haben einfach nicht richtig zusammengepasst. Es gab immer ein bisschen Unbehagen und Unruhe", schreibt sie weiter, fast schon erklärend.

Dass die beiden trotzdem noch bis 2014 in der Ehe verweilten, hatte eigentlich nur einen Grund: "Wir wollten niemanden im Stich lassen. Wir wollten unseren Kindern auf keinen Fall wehtun. Wir wollten unsere Familie nicht verlieren." Die Entscheidung kam dann aber doch von ganz alleine. "Eines Tages stellte ich fest, dass ich trotz aller Bemühungen an einer Weggabelung stand. Fast ohne es zu merken, hatten wir uns auseinandergelebt. Wir würden nie wieder auf dieselbe Weise zusammenfinden", beschreibt sie die emotionale Erfahrung. Die Scheidung haben Gwyneth und der Coldplay-Frontmann gut überstanden. Bis heute teilen sie sich einvernehmlich das Sorgerecht ihrer Kinder und unterstützen sogar die neuen Beziehungen gegenseitig.

Mittlerweile hat die Schauspielerin wieder eine neue Liebe gefunden. Der Regisseur Brad Falchuk (53) und sie gehen bereits seit vielen Jahren zusammen durchs Leben, seit 2018 sind sie sogar miteinander verheiratet. Wie wunderbar die Beziehung der beiden läuft, beteuerte die Blondine im vergangenen Oktober gegenüber Bustle. "Ich liebe meinen Mann so sehr, das hat mein Leben wirklich verändert. Ich bin wirklich glücklich. Er ist ein toller Typ und mein bester Freund", meinte sie damals.

Getty Images Chris Martin und Gwyneth Paltrow, 2014

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk an Valentinstag 2024

