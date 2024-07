Taylor Swifts neues "The Eras"-Tour-Outfit spaltet die Fans

Taylor Swift (34) sorgt bei ihrer "The Eras"-Tour immer wieder für eine Überraschung. Aktuell tourt die Popsängerin um den gesamten Globus, um auf den größten Bühnen der Welt zu performen – nun ist sie in Europa angekommen. In Amsterdam präsentierte die "Bad Blood"-Interpretin nun einen neuen Look! Bei ihrem Hit "Style" trug Taylor ein blaues Glitzertop und einen rot-orangefarbenen Rock, wie ein Clip auf TikTok beweist. Dazu kombinierte die Blondine noch verschiedenfarbige Schuhe, ebenfalls in Blau und einem hellen Orangeton. Die Swifties dichten dieser Farbkombination allerdings verschiedene Bedeutungen zu. Während die Fans aus den Niederlanden glauben, dass es sich dabei um eine Hommage an ihr Land handelt, denken die US-Amerikaner, dass Taylor zur Feier des Unabhängigkeitstages zu diesen Farben griff.

Für Taylor scheint der US-amerikanische Unabhängigkeitstag eine große Bedeutung zu haben. Normalerweise schmeißt die Musikerin am 4. Juli nämlich eine große Party in ihrem Anwesen. Im vergangenen Jahr teilte Taylor auf Instagram Schnappschüsse der Fete, die sie gemeinsam mit einigen ihrer berühmten Freundinnen verbracht hatte. "Einen schönen nachträglichen Unabhängigkeitstag von euren unabhängigen Mädels aus der Nachbarschaft", schrieb die Popikone dazu und teaserte zudem ihr damals anstehendes Konzert in Kansas City an. Dort begann damals ihre Romanze mit Travis Kelce (34).

Ihr Liebster sorgte vor wenigen Tagen ebenfalls für eine große Überraschung bei der "The Eras"-Tour. Zu "I Can Do It With A Broken Heart" performte der NFL-Star mit seiner Partnerin in London einen kleinen Sketch und gab damit sein Bühnendebüt. Im Laufe des Auftritts trug er seine Angebetete sogar im wahrsten Sinne des Wortes auf Händen.

