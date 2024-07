Travis Kelce verrät: Auftritt mit Taylor war erst ein Scherz

Während ihrer "The Eras"-Tour überraschte Taylor Swifts (34) Freund Travis Kelce (34) die Fans mit einem gemeinsamen Auftritt. In dem Podcast "New Heights" mit seinem Bruder Jason Kelce (36) verrät er jetzt, wie die Idee entstanden ist: "Ich habe es Taylor gegenüber zunächst erwähnt. Ich dachte mir: 'Wie lustig wäre es, wenn ich in der 1989er-Ära einfach auf einem der Motorräder losrollen würde?' Sie fing an zu lachen und meinte: 'Wärst du ernsthaft dazu bereit, so etwas zu tun?' Und ich dachte nur: 'Was? Das würde ich gerne tun!'"

Zu dem Lied "I Can Do It With A Broken Heart" performte der Sportler mit der Sängerin einen kleinen Sketch und trug sie dabei sogar eigenhändig auf die Bühne. In dem Podcast offenbart er lachend, dass er davor Respekt hatte: "Die goldene Regel war: 'Lass Taylor nicht fallen. Bring sie sicher zur Couch.'" Für den NFL-Star war der gemeinsame Auftritt "ein absoluter Knaller" und es sei "eine Ehre" für ihn gewesen, dass er dabei sein konnte.

Taylor war wohl mehr als begeistert von der Showeinlage ihres Freundes. Auf Instagram schrieb die Blondine kurz nach dem Auftritt: "Ich bin immer noch hin und weg von Travis' 'The Eras'-Tour-Debüt." Sie werde diese einzigartige Show niemals vergessen. Auch Travis wird diese einzigartige Performance in Erinnerung behalten und sei mehr als "glücklich", dass er Taylor nicht enttäuscht habe, erklärt er im Podcast weiter.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Wie fändet ihr es, mit eurem Partner bei großen Events gemeinsam aufzutreten? Ich finde, das ist eine unterhaltsame Idee! Na ja, ich würde das nicht machen... Ergebnis anzeigen



