Durch Schwangerschaft: Mandy Moore kämpft mit Hautproblemen

Mandy Moore (40) erwartet aktuell ihr drittes Kind. Diese Schwangerschaft verläuft allerdings ganz anders als ihre vorherigen – zumindest wenn es um ihre eigene Gesundheit geht, denn mit dem Baby ist alles gut. Wie die This Is Us-Darstellerin in ihrer Instagram-Story teilt, kämpft sie momentan gegen Hyperpigmentierungen im Gesicht an, die man Melasma nennt. Dabei handelt es sich um ungefährliche Einlagerungen von Melanin in der Haut, die durch eine Schwangerschaft ausgelöst werden können. "Schwangerschaftsmelasma ist mies", schreibt sie zu dem Selfie von sich. Auf dem Schnappschuss hält sie sich ein rotes LED-Licht an die Schläfe, wo sich eine ungewünschte Pigmentierung befindet.

Erst vor wenigen Wochen hat die Schauspielerin ihre erneute Schwangerschaft angekündigt. Und obwohl sie sich trotz ihrer Erfahrung als Mama mit neuen Ärgernissen herumschlagen muss, genießt sie ihr Dasein als Mama. "Es macht so viel Spaß. Ich weiß, viele Eltern sagen, dass es später besser wird, aber es ist wirklich wahr. Wir haben einen Sohn, der schon alleine auf Toilette gehen kann, und einen, der noch in Windeln herumrennt. Sie sind nur zwanzig Monate auseinander und fangen gerade erst an, zu interagieren. Mein Mann und ich finden, das ist eine gute Phase gerade. Aber wir wissen auch, dass so was immer wie Ebbe und Flut ist", gestand sie gegenüber People.

Ihr ältester Sohn Augustus ist im Februar 2021 auf die Welt gekommen. Sein jüngerer Bruder Oscar folgte im Oktober 2022. Der Vater der beiden Sprösslinge, Taylor Goldsmith (38), und Mandy sind bereits seit 2018 miteinander verheiratet. Wie tief die Liebe der beiden geht, hat Mandy im vergangenen November beteuert, als sie ihrem Mann zum fünfjährigen Hochzeitstag gratulierte. "Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre und niemanden, mit dem ich lieber zusammen wäre. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um dieses Leben mit dir zu verdienen", schrieb sie damals in einem Posting im Netz geschrieben.

Instagram / mandymooremm Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Kinder im Mai 2024

