Keine Robe für Sophie? Neues Royal-Porträt wirft Fragen auf

Die britische Königsfamilie ist gerade in Schottland unterwegs und wohnt dort den Festlichkeiten zu Ehren des Distelordens bei. Prinz Edward (60), der erst dieses Jahr in den Orden aufgenommen wurde, nahm an dem Event mit seiner Frau Herzogin Sophie (59) teil. Anders als König Charles III. (75), Königin Camilla (76), Prinz William (42) und ihr Mann trug Sophie allerdings keine offizielle Ordensrobe. Statt des grünen Umhangs und pompösen Federhuts erschien sie in einem rosafarbenen Kleid und einem passenden Sonnenhut. Dass sie außerdem nicht auf dem offiziellen Porträt abgebildet ist, das die Familie auf Instagram teilte, bringt Fans der Royals jetzt ins Grübeln. "Warum darf Sophie keine Robe tragen?", fragen manche Nutzer in den Kommentaren.

Es gibt eine einfache Erklärung dafür, dass die Herzogin nicht mit eingespannt war: Sie ist keine "Dame der Distel", also kein Mitglied des Ordens. Der Distelorden ist der wichtigste Ritterorden Schottlands und nur der regierende König kann die Mitgliedschaft dessen erlauben, berichtet das Magazin Hello!. Möglicherweise wird sie in den nächsten Jahren aber noch aufgenommen, wenn Charles ihr die Ehre erweist. Obwohl die Frau von Prinz Edward auf dem Foto fehlt, freuen sich die Fans der Familie trotzdem über das Bild. "Ah, was für ein wundervolles Foto! So seriös!" und "Ich liebe dieses Bild, Eure Majestäten!" kann man in den Kommentaren finden.

Viele Fans hatten darauf gehofft, dass Prinzessin Kate (42) ebenfalls in Schottland auftauchen würde. Doch wegen ihrer Krebserkrankung musste sie der Veranstaltung fernbleiben. Zwar trat sie nach einer monatelangen Pause beim Trooping the Colour zurück ins Rampenlicht, aber sie befindet sich weiterhin in Chemobehandlung und kann deswegen nicht alle royalen Pflichten wahrnehmen. Möglicherweise wird die Frau von Prinz William zum berühmten Wimbledon-Tennisturnier einen Auftritt hinlegen, doch noch ist nichts garantiert.

i-Images via ZUMA Press / Zuma P Prinz Edward, Königin Camilla, König Charles III. und Prinz William (v.l.n.r.), Juli 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Trooping the Colour 2024

