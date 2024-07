Nach Explosionsschock: Robert Geiss gönnt sich neues Auto

Dass Robert Geiss (60) das luxuriöse Leben liebt, ist kein Geheimnis. Vor allem teure Sportwagen haben es dem Unternehmer angetan. Nachdem sein nagelneuer Porsche Anfang vergangenen Jahres aus unerklärlichen Gründen in seiner Garage explodiert war, saß der Schock bei den Geissens erst mal tief. Mittlerweile scheint Robert den Schrecken verdaut zu haben, denn nun hat er sich einen Ersatz besorgt – und zwar dasselbe Modell, das im Vorjahr Feuer fing. Voller Stolz präsentiert er seinen neuen Luxusschlitten in einem Reel auf Instagram. "Nach anderthalb Jahren kommt jetzt der Neue. In der Hoffnung, dass der jetzt nicht wieder brennt", verkündet er und fügt trocken hinzu: "Eigentlich haben wir viel zu viele Autos, aber was soll man machen."

Auch Roberts Ehefrau Carmen (59) ist mit von der Partie und filmt die Ankunft des schwarzen Flitzers mit. "Das ist neu, oder?", fragt sie ihren Gatten ganz aufgeregt. Robert scheint keinen Spaß zu verstehen, wenn es um seine "Spielzeuge für Jungs" geht und entgegnet gereizt: "Klar ist das ein neues Auto." Die 59-Jährige versucht zu erklären, dass sie mit ihrer Frage ein bestimmtes Carbonteil an dem Neuwagen meint, doch Robert wimmelt sie mit den schnippischen Worten "Ja, der Alte hatte auch Carbon" ab – vermutlich dreht er in Gedanken schon die ersten Runden in seinem neuen Gefährt.

Es bleibt zu hoffen, dass sich das Drama aus dem Vorjahr nicht wiederholt. Vor allem Tochter Davina (21) litt unter dem Vorfall, da sie sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Garage aufgehalten hatte. Glücklicherweise kam sie mit einer Rauchvergiftung und einem kurzen Krankenhausaufenthalt davon. Nichtsdestotrotz war Robert stinksauer auf den Autohersteller und machte seinem Ärger ordentlich Luft. "Seit Januar hat sich bis jetzt noch nichts getan, außer die Aussage der Anwälte von Porsche, dass es nicht ihr Verschulden ist", wetterte der 60-Jährige im vergangenen November auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss, deutsche Reality-TV-Stars

Instagram / davinageiss Carmen, Davina und Robert Geiss, Mai 2024

