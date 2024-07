Selena Gomez kuschelt total verliebt mit Benny auf neuem Pic

Selena Gomez (31) und Benny Blanco (36) schweben nach wie vor im siebten Himmel! An ihrem Liebesglück lassen die Turteltauben ihre Fans regelmäßig teilhaben – wie auch jetzt. In ihrer Story auf Instagram teilt die Sängerin einen neuen Schnappschuss, auf dem das Paar abgelichtet ist. Der Musikproduzent umarmt seine Freundin von hinten und auch die Beauty greift liebevoll nach den Schultern ihres Schatzes. Währenddessen strahlen die zwei überglücklich in die Kamera.

Auch Benny machte bereits auf Social Media deutlich, wie verliebt er in seine Selena ist. Unter anderem postete der 36-Jährige einen Clip, in dem er die Musikerin mit einem köstlichen Steak überrascht. Dieses bereitete das Kochtalent sogar selbst zu, während sich seine Freundin nach einem langen Arbeitstag eine Pause gönnte. "Ich werde eine kleine süße Nachricht schreiben und das Ganze neben ihrem Bett abstellen. Dann kann sie das später essen!", merkte er in dem Video liebevoll an.

Wie ernst die Beziehung der beiden ist, ließ Benny häufiger in verschiedenen Interviews anklingen. In der "The Howard Stern Show" spielte der gebürtige US-Amerikaner beispielsweise darauf an, dass er bereits über eine Trauung mit Selena nachdenkt. In dieser verriet der Songwriter auch, dass er sich Nachwuchs mit seiner Herzdame wünscht. "Das ist jeden Tag ein Gesprächsthema für mich!", plauderte Benny gegenüber Howard Stern (70) aus.

