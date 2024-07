24 Jahre Wolverine: Hugh Jackman steht unter großem Druck

Nach sieben Jahren ist Hugh Jackman (55) nun endlich wieder als Wolverine auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Sein Debüt als Mutant gab er bereits im Jahr 2000 in X-Men. Dass er mit seiner Rolle so viele Leben auf der ganzen Welt geprägt hat, bedeute dem Schauspieler sehr viel, wie er auf der Pressekonferenz von "Deadpool & Wolverine" im Beisein von Promiflash betont. "Ich gehe damit nicht leichtfertig um. [...] Niemand hier setzt jemanden mehr unter Druck als wir uns selbst, und ich kann für mich sagen, dass Wolverine tatsächlich das Fundament meiner Filmkarriere ist. Es war das größte Privileg für mich, ihn zu verkörpern", räumt Hugh dennoch ein. Er gebe stets 150 Prozent.

"Es war eine Offenbarung", erklärt der Australier und führt seine Gedanken noch weiter aus: "Vielleicht ist es wegen meines Alters oder wegen dem, wo ich gerade in meinem Leben stehe, aber diese Möglichkeit zu haben und sie zudem mit Leuten zu haben, die mir so viel bedeuten und die ich so sehr respektiere, und auch das Publikum, das ich so sehr respektiere, dass ich so glücklich und wirklich, wirklich stolz auf diesen Film bin."

Im Alter von 55 noch einmal in die Rolle von Wolverine zu schlüpfen, sei für Hugh allerdings nicht immer ein Zuckerschlecken gewesen. "Als ich zurückkam, hat es wirklich Spaß gemacht und ich war begeistert. Am Anfang war mein Körper ein wenig angeschlagen, aber ich war begeistert, dass mein Körper immer noch funktioniert. Und ich habe gemerkt, wie gut es für dein Gehirn ist", plauderte der Filmstar gegenüber People aus. Besonders an Muskelmasse zuzulegen sei ihm schwergefallen.

Disney / Sebastian Gabsch Hugh Jackman bei der Pressekonferenz von "Deadpool & Wolverine" in Berlin

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine"

