Bromance vorbei: Mike Cees hat keinen Kontakt mehr zu Nico

Mike Cees und Nico Legat (26) waren bei der diesjährigen Prominent getrennt-Staffel ein eingeschworenes Team und versuchten, ihre Konkurrenz mit den verschiedensten Taktiken gegeneinander auszuspielen. Beim Mates Date "Summer Edition"-Event hat Promiflash nachgehakt, ob der Wahl-Berliner aktuell noch mit dem einen oder anderen der Teilnehmer in Kontakt steht. "Tatsächlich habe ich von 'Prominent getrennt' mit niemandem mehr Kontakt", stellt der DJ fest und erklärt, dass das auch "seine Gründe" habe. "Man ist da drin befreundet – ich habe es bei Nico gesehen – und danach: aus den Augen, aus dem Sinn. Das bewahrheitet sich immer wieder", betont Mike.

Besonders traurig scheint Mike über den fehlenden Kontakt zu Nico und Co. allerdings nicht zu sein. Für ihn sei es das Wichtigste, sein eigenes Ding zu machen und sich selbst treu zu bleiben, was er in seiner nächsten Aussage verdeutlicht: "Deswegen bin ich noch eine Rarität und ein Unikat im Reality-TV, der einfach seinen Stiefel durchgezogen hat." Weiter lässt Mike anklingen, dass sich daran noch einige ein Vorbild nehmen können. "Die Fußspuren sind riesig und ich bin gespannt, wer sich diesen Schuh anziehen möchte", verkündet er herausfordernd.

Dass Mike sich aktuell nicht besonders um den sozialen Kontakt zu seinen Reality-TV-Kollegen schert, könnte wohl auch an seiner neuen Partnerin Delia Grösch liegen. Vor wenigen Tagen gaben die beiden ihr Debüt als Paar. Den Turteltauben scheint es mit ihrer Beziehung schon richtig ernst zu sein. Im Interview mit Berliner Kurier kam der einstige Temptation Island-Verführer gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Es fühlt sich richtig mit ihr an, ich bin tiefenentspannt. Ich bin ja doch ein sehr impulsiver Mensch und Delia erdet mich. Ich habe in meinem Leben bisher noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich so entspannt bin."

RTL Nico Legat und Mike Cees bei "Prominent getrennt"

Instagram / mikecees_official Delia Grösch und Mike Cees

