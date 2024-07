Charlotte Crosby schockt mit Foto ihrer entzündeten Mandeln

Mit diesem Anblick rechneten Fans von Charlotte Crosby (34) wohl nicht: Die Geordie Shore-Bekanntheit veröffentlicht in ihrer Instagram-Story eine Nahaufnahme des Innenraums ihres Mundes. Auf dem Foto ist deutlich eine Entzündung ihrer Mandeln zu erkennen. "Das war eine qualvolle Woche!", kommentiert die Beauty ihren Beitrag und erklärt: "Ich habe ein komplettes Video von meinen Mandeln, die mit weißem Eiter bedeckt sind. Mit riesigen schwarzen Flecken überall! Ich glaube nicht, dass ich es teilen kann, da es ziemlich ekelhaft ist."

Aufgrund der fiesen Entzündung musste Charlotte vor ein paar Tagen ins Krankenhaus. Sie fasst zusammen: "Der Schmerz, nicht essen oder trinken zu können, nicht einmal aus dem Bett zu kommen... Das Fieber und die ganzen körperlichen Schmerzen – ich war noch nie so ausgelaugt!" Mittlerweile sei die Reality-TV-Darstellerin jedoch wieder auf dem Weg der Besserung. Das habe sie vor allem den Ärzten und medizinischen Helfern zu verdanken. "Ich bin endlich am richtigen Ort. Alle hier waren absolut fantastisch!", merkt die 34-Jährige an.

Dass Charlotte auch bei privaten Themen Transparenz zeigt, ist nicht das erste Mal. Im vergangenen Jahr öffnete sich die Mutter einer Tochter über ein einschneidendes Erlebnis: Damals fürchtete die Medienpersönlichkeit aufgrund einer Eileiterschwangerschaft um ihr Leben. "Es war eine schreckliche Zeit und ich dachte wirklich, ich würde nie Kinder bekommen können", verriet sie in ihrer Show "Charlotte in Sunderland". Im Oktober 2022 freute sich die Schönheit umso mehr über die Geburt ihres ersten Kindes.

Getty Images Charlotte Crosby, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / charlottegshore Reality-TV-Bekanntheit Charlotte Crosby mit ihrer Tochter, im Juni 2024

