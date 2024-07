Deshalb hielten Emma Roberts Beziehungen mit Promis nicht

Emma Roberts (33) hat sich längst als erfolgreiche Schauspielerin etabliert. Obwohl sie karrieretechnisch bereits einige Erfolge verbuchen kann, hat das Leben im Rampenlicht auch seine Schattenseiten. Welche Auswirkungen das Berühmtsein auf ihr Liebesleben hat, verrät die American Horror Story-Darstellerin nun dem Magazin Flaunt. "Ich glaube, es ist schwer für zwei Schauspieler, zusammen zu sein. Ich versuche zu überlegen, ob ich es schon einmal erfolgreich erlebt habe", erklärt Emma und ergänzt: "Die Schauspieler, mit denen ich zusammen war, sind beinahe Method-Schauspieler, und ich finde es extrem schwierig, mit so jemandem in einer Beziehung zu sein."

Während sie im Interview offenbar gänzlich mit ihren prominenten Ex-Partnern abzuschließen scheint, gibt die 33-Jährige auch einen seltenen Einblick in ihre aktuelle Beziehung. Dabei wird deutlich, wie glücklich sie derzeit ist. Überraschenderweise steht der Mann an ihrer Seite aus zuvor genannten Gründen selbst nicht in der Öffentlichkeit. Und damit noch nicht genug: Denn laut der Schauspielerin habe ihr neuer Beau nicht einmal ein Social-Media-Profil. Ob das jedoch ein Vor- oder Nachteil ist, legt Emma nicht ganz fest. Dennoch scherzt sie abschließend: "Wenn du ein Mädchen in den Wahnsinn treiben willst, solltest du kein Instagram haben."

In der Vergangenheit zeigte sich Emma schon einige Male an der Seite von berühmten Gesichtern des Schauspielbusiness. Demnach datete sie unter anderem Garrett Hedlund (39) und Evan Peters (37). Vor allem mit Letzterem durchlebte sie im Laufe der siebenjährigen Beziehung zahlreiche Höhen und Tiefen. Neben einem angeblichen Vorfall der häuslichen Gewalt sollen die beiden sowohl eine Verlobung als auch insgesamt drei Trennungen hinter sich haben. Wohl auch aus diesem Grund hat Emma irgendwann für sich entschieden, keine Männer mehr aus dem Business zu daten und stattdessen ihre Liebe im Privaten zu zelebrieren.

Getty Images Emma Roberts im März 2023

Getty Images Emma Roberts und Evan Peters, 2018

