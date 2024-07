Kryptische Worte: Ist Mike Cees etwa schon wieder getrennt?

Erst vor wenigen Tagen hatte Mike Cees der Öffentlichkeit seine neue Partnerin Delia Grösch vorgestellt. Nun sind die gemeinsamen Fotos des neuen Paares allerdings schon wieder von seinem Social-Media-Profil verschwunden. Der Ex-Partner von Michelle Monballijn teilt außerdem einige kryptische Worte in seiner Instagram-Story. "Leute, es war ein Tag, wo ich echt froh bin, einen Haken dahinter zu machen. Von Freitag bis heute waren Höhen und Tiefen privat und das, was jetzt heute ans Tageslicht alles gekommen ist, hat mich zutiefst erschrocken und absolut sprachlos und ratlos gemacht und der Schock sitzt noch echt tief", erklärt er und ergänzt: "Das hätte ich nie gedacht. Drum prüfe, wer sich bindet, das sage ich euch ganz ehrlich an der Stelle. Und vor allen Dingen gibt es Menschen, mit denen möchte ich nicht mehr sprechen, nachdem, was sie sich da erlaubt haben in den drei Tagen. Ich brauche mal kurz einen Moment, um zu atmen, ich muss das erst mal verdauen."

Kurz darauf postet er ein weiteres Statement und stellt klar: "Meine private Situation ist gerade sehr angespannt und es fließen Tränen und die Emotionen sind auf beiden Seiten spürbar." Zudem schreibt Mike in seiner Story: "Für mich zählt die Tat und nicht das Wort und heute habe ich wieder recht behalten. Danke an die fleißigen Augen und Ohren. Am Ende wird einem alles zugetragen. Einfach so viele Enttäuschungen in der Kürze der Zeit zu erleben. Loyalität ist einfach für viele ein Wort ohne Bedeutung." Danach kündigt er ein "neues Kapitel" an. Ob sich Mike mit seinen Worten auf Delia bezieht, ist allerdings nicht klar.

Noch vor ein paar Tagen schienen Delia und Mike noch auf Wolke sieben zu schweben: Damals gaben sie Promiflash beim Mates Date "Summer Edition" ein Pärchen-Interview. "Na ja, er kann auch lustig sein. Wir scherzen viel zusammen. Ich muss teilweise Tränen lachen, wenn wir zusammen sind", schwärmte Delia damals und auch Mike gab zu, dass er an seiner Liebsten besonders ihre positive Art schätze: "Sie ist so eine Frohnatur. Es gibt keinen Punkt, wo sie sagt, sie hat schlechte Laune."

Instagram / mikecees_official Mike Cees und seine Freundin Delia Grösch

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

