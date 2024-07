Kylie Jenner streitet mit Mama Kris über ihre Beziehung!

Hängt bei Familie Jenner etwa der Haussegen schief? Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail ausplaudert, soll Kris Jenner (68) unzufrieden darüber sein, dass ihre Tochter Kylie Jenner (26) bemüht ist, ihre Beziehung zu dem Schauspieler Timothée Chalamet (28) möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Deshalb soll sich das berühmte Mutter-Tochter-Gespann schon in die Haare bekommen haben, wie der Insider weiter verrät: "Kris würde es lieben, wenn Timothée Kylie überall zur Schau stellen würde – aber Kylie stellt sicher, dass sie dagegen ankämpft, weil sie es nicht noch mehr zu einem Spektakel machen will, als es ohnehin schon ist."

Zu Kris' Leidwesen hätten sich ihre Tochter und deren Liebster jedoch dazu entschlossen, ihre Beziehung so gut es geht privat zu halten, um ein "möglichst normales Paar" zu sein. Doch genau aus diesem Grund funktioniert die Beziehung der beiden Mega-Stars so gut, wie der Informant gegenüber dem Magazin weiter betont: "Zwischen Kylie und Timothée läuft es so gut, weil Kylie ihm keine Ultimaten stellt, um bei der Kardashians-TV-Show mitzumachen."

Zuletzt wurde jedoch über eine Krise des Paares spekuliert, da die beiden längere Zeit nicht mehr gemeinsam gesehen wurden. Vor wenigen Tagen zeigten sie sich dann aber zum ersten Mal seit einigen Monaten wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Wie eine Quelle kurz darauf gegenüber People klarstellte, sei an den Gerüchten um eine Liebeskrise nichts dran: "Es läuft super mit Timothée. Kylie ist glücklich." Die Unternehmerin sei lediglich "sehr beschützerisch", was ihre Beziehung angeht.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Kylie ihre Beziehung lieber privat halten möchte? Ja, ich kann das total nachvollziehen! Nein, sie ist halt eine Person des öffentlichen Lebens... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de