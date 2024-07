Laut Insider: Margot Robbie erwartet ihren ersten Nachwuchs!

Wird Margot Robbie (34) etwa bald Mama? Wie People berichtet, soll die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Mann Tom Ackerley (34) ein Kind erwarten! Das sollen mehrere Insider gegenüber der Publikation berichtet haben. Die süßen Baby-News wurden allerdings noch nicht offiziell bestätigt: Weder Margot noch Tom äußerten sich bisher zu den Gerüchten. Für den "Suicide Squad"-Star und den Regisseur wäre es der erste Nachwuchs.

Für eine Schwangerschaft könnten jedoch auch die neuesten Fotos sprechen, die den "Barbie"-Star am Sonntag während eines Urlaubs am Comer See zeigen. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, trägt die Hollywood-Schönheit ein weißes bauchfreies Oberteil und einen schwarzen Blazer sowie eine schwarze Jeans. Besonders auffällig ist jedoch die kleine Wölbung ihres Bauches, die durch das Crop-Top besonders zur Geltung kommt.

Die Turteltauben hatten 2014 angefangen, sich zu daten – zwei Jahre später wagten sie den nächsten Schritt und traten vor den Traualtar. Erst vor wenigen Tagen schwärmte Tom gegenüber Sunday Times von ihrer glücklichen Ehe. "Wir haben keinen Schalter, den man an- und ausschalten kann. Es ist alles zu einer Sache geworden", antwortete er auf die Frage, wie die beiden ihren Beruf und ihr Privatleben unter einen Hut bekommen. Laut ihm verbringen sie 24 Stunden am Tag miteinander, wodurch alles nahtlos ineinander übergeht.

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley

Getty Images Margot Robbie, 2024

