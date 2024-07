Noch mal "Tatort"-Kommissarin? Das sagt Simone Thomalla!

Simone Thomalla (59) ist keine Unbekannte im deutschen Fernsehen: Unter anderem stand sie von 2008 bis 2015 in der Rolle der Hauptkommissarin Eva Saalfeld für den Tatort vor der Kamera. In dieser Rolle hatte sie viele Fans – und einige würden sie dort auch gerne wiedersehen. Wie steht sie zu einem Comeback des Leipziger-Tatort-Teams? Im exklusiven Interview mit Promiflash bei der Kilian Kerner Fashionshow in Berlin verrät die Schauspielerin: "Nein, die Frage stellt sich nicht." Über das Interesse freue sie sich trotzdem: "Es ist schön, dass viele Fans nach so vielen Jahren, die es ja schon vorbei ist mit dem Tatort sich uns immer noch zurückwünschen." Lachend fügt sie hinzu: "Da müssen sich dann aber andere Gedanken machen."

Auch eine Rückkehr zum "Traumschiff" stehe "nicht zur Debatte". Ihre Rolle dort habe ihr Spaß gemacht, sei dennoch eine einmalige Sache gewesen. Seit dem Jahr 2011 steht die 59-Jährige als Protagonistin bei der Serienreihe "Frühling" regelmäßig vor der Kamera – damit sei sie sehr glücklich. Ob neue Film- und Serienprojekte für die Zukunft geplant sind, verrät die Hörbuchsprecherin nicht. Ihr Fokus liege darauf, "gesund [zu] bleiben", "glücklich [zu] sein" und "das Leben [zu] genießen – man wisse schließlich nicht, wie lange man es hat.

Auch einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben, sei Simone nicht sonderlich wichtig – ihre Priorität möchte sie mehr auf Familie und Freunde legen. Das verriet die Ex-Frau von André Vetters im Interview mit Superillu: "Ich sehne mich weniger nach Zweisamkeit als nach 'Mehrsamkeit' mit Freunden und Familie. Die kommen leider oft zu kurz."

Simone Thomalla, Schauspielerin

Simone Thomalla im Juni 2022 in Berlin

